Borgere trodser alle eksperter og satser millioner på den lokale købmand Småbrugser og købmænd er dømt ude af realkreditinstitutter, eksperter og politikere, men i over hundrede byer tager beboerhjælp til butikken fart. Uden butikker dør byerne nemlig.

Om en uge åbner en spritny købmand i Troldhede, i oktober følger endnu en i Vils på Mors, og i november er det den lille by Agerskov ved Tønder, der er hjemsted for en ny butik.

De tre byer har det til fælles, at borgerne har sendt millioner af indsamlede kroner i retning af deres butikker, og at de med mellem 470 og 1.200 indbyggere hører til blandt Danmarks små byer.

Efter et tiår, hvor hver tredje dagligvarebutik i småbyer har måttet lukke, er lokale byboere nemlig begyndt at kæmpe imod. På bare to år er 18 butikker blevet ombygget eller nybygget med borgernes penge i ryggen, og over 100 er blevet holdt oppe med hjælp fra borgergrupper, viser en optælling som Coop crowdfunding og dagligvarekoncernen Dagrofa har lavet for Politiken.



»Vi har i dag omkring 100 butikker, hvor borgerne er involveret på en eller anden måde. Nogle steder maler de butikken og bringer varer ud, andre steder ender de med at eje lokalerne. Erfaringerne er ikke bare gode, de er overvældende. Har man en butik der er relevant, så vil de lokale borgere ude i samfundet mere end hellere handle der«, siger udviklingschef i Dagrofa, Brian Videbæk, som rejser landet rundt for at hjælpe de borgergrupper, der vil redde eller bygge en ny købmand.

Det er en glæde at se, at der er en modstrøm til den udvikling, hvor butikkerne lukker på stribe Steffen Damsgaard, formand i Landdistrikternes Fællesråd

Kædernes indsats kommer på en dyster baggrund af butiksdød, som især har ramt i små byer. I 2007 var der 896 butikker i byer med under 2.000 indbyggere, sidste år var tallet 597. En del af butiksdøden har ramt byens butik nummer to, men der er ifølge optællinger fra De Samvirkende Købmænd 50 ud af 593 postnumre i Danmark, der ikke har en butik overhovedet, og 143, hvor der kun er én butik.

Butikken er central for byens identitet, og når den sidste dør, skaber det ifølge formanden for Danske Ejendomsmæglere (DE) en ond cirkel.

»Når sidste butik, børnehave og skole lukker, så bliver det sværere at sælge husene, og så falder huspriserne. Og købmanden er den sidste bastion. De gode landsbyer, hvor der er ildsjæle der kæmper for landsbyens ve og vel, det er dem, der overlever«, siger Torben Strøm fra DE.

Byens sidste dagligvarebutik er helt essentiel for landsbyer og småbyers sjæl, mener formand i Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

»En ting er, at man kan købe sine dagligvarer lokalt, det er vigtigt især for ældre og borgere uden bil. Men butikken er også et uformelt samlingssted, hvor folk henter deres pakker eller medicin og har arbejde eller fritidsjob. Derfor er det en glæde at se, at der er en modstrøm til den udvikling, hvor butikkerne lukker på stribe«, siger Steffen Damsgaard.

Borgerkræfter bliver sat i system

Ildsjæle landet over har kæmpet for butikkerne gennem mange år, men nu forsøger dagligvarekæderne at støtte indsatsen. For dem handler det om at beholde eller vinde kunderne lokalt.

Dagrofa lancerede i 2016 en drejebog for lokalsamfund, som ville redde deres nuværende butik eller opføre en ny butik, hvis de mangler en. Siden er 15 butikker (gen)opstået, og de tre nævnt først i denne artikel kommer til. Mange flere er på vej. Der er oven i købet genbygget butikker i byer, hvor den sidste butik ellers var død.

»Jeg siger til folk: Vi skal slå eksperterne, der siger, at det her er en dødskamp, byen kommer til at dø, det gør dagligvarebutikken også, flyt til en storby og begynd at handle der. Da jeg begyndte at arbejde med drejebogen for to år siden, var mit mål at have sat 50 projekter i gang indenfor fem år. Men det er allerede sket nu«, lyder det fra Brian Videbæk.



Følger man butiksdrejebogen, ender projektet typisk med at borgerne ejer butikslokalerne og lejer dem ud til en selvstændig købmand, som får ti års huslejegaranti fra Dagrofa. Til gengæld har Dagrofa et sted, der aftager koncernens varer. Ifølge Brian Videbæk vinder koncernen markedsandele på de lokale satsninger.

Også Coop arbejder på at sætte borgernes indsats i system via detailkædens crowdfunding. På landsplan er mere end syv brugser holdt oppe med økonomisk hjælp fra borgerne, og i år er to brugser blevet udvidet ved hjælp af lån fra de lokale. I oktober og november skal alle de 220 selvejende DagliBrugser præsenteres for mulighederne for crowdfunding, oplyser kædedirektør i Dagli- og LokalBrugsen, Torben Andersen.

»Vi har set masser af eksempler på, at borgerne gerne vil hjælpe den lokale butik, men nu prøver vi at sætte lidt system og struktur på det. Med crowdfunding er det hurtigere at sætte i gang, og vi regner med at der hvert år vil være to til fire eller måske endnu flere butikker, som kommer ind i et crowdfunding projekt«, siger Torben Andersen.

Steffen Damsgaard er glad for støtten fra de to koncerner.

»Deres støtte kan gøre det lettere for borgergrupper at få det finansielle på plads. Jeg vil håbe, at borgerne griber de nye muligheder, for der er masser af potentiale i det. Det her vil være en trend, der vokser, og det vil styrke det sammenhold og fællesskab, der er i landsbyerne«, siger Steffen Damsgaard.

Folk opdager butiksdøden for sent

Ofte opdager borgerne først alvoren ved at mangle en lokal butik, når den sidste købmand eller brugs lukker, mener direktør i De Samvirkende Købmænd, DSK, John Wagner.

»Folk taler om butikken, men handler ikke i den, og først når den er lukket, så opdager de, at den mangler, og at deres huspriser falder«, siger John Wagner.