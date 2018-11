Hjælp klimaet og forlæng sæsonen: Dyrk dine egne svampe i halm og gammelt kaffegrums

Nåede du det i år? At trave skove og hegn tynde efter skovbundens guld, eller endte du med halvtom fletkurv? Årets usædvanlig lange og varme sommer har givet os en lige så usædvanlig kort sæson for svampe.

Kun i to uger, den sidste i august og den første i september, myldrede det frem med alle de karljohanner og kantareller, som tørken havde holdt nede. Siden har man skullet lede lidt mere efter spiselige svampe, men nu er det helt slut for sæsonen. Medmindre du da dyrker svampene hjemme hos dig selv.

SERIE Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Det kan man nemlig. Alt, man skal bruge, er mycelium, altså podemateriale eller ’svampefrø’, og dødt organisk materiale som for eksempel halm eller kaffegrums, som indeholder store mængder af næringsstoffer, som svampene kan vokse på.

»Det er blevet populært at dyrke svampe selv, og det er virkelig heller ikke svært. Alt dødt plantemateriale er jo dømt til at komposteres i naturen. Naturens mikroorganismer vil bare nedbryde det, hvis vi ikke dyrker svampe i det. Så hvis man kan udnytte den proces, er det jo i gåseøjne ’gratis’ mad. Det er da fascinerende, at vi kan udnytte noget ellers unyttigt affald en ekstra gang til at dyrke svampe, som mennesker kan spise«, siger Flemming Rune, der er formand for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, som tæller hen ved 2.000 svampeentusiaster i hele landet.

Det er da fascinerende, at vi kan udnytte noget ellers unyttigt affald en ekstra gang til at dyrke svampe Flemming Rune, Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Han fortæller, at Kina og Japan for 20-30 år siden lærte sig at dyrke svampe på det rishalm, der bliver tilovers, når risen er høstet. Den omstilling mangedoblede verdensproduktionen af omkring 20 forskellige svampearter, især østershatte og shiitake, blot ved at anvende næringen i halm, som ellers fik lov at rådne op på markerne.

Skyd genvej som svampefarmer

I stedet for at starte helt fra bunden selv, kan man købe en af de færdige løsninger, der de senere år er piblet frem i især landets større byer.

Jeg tror, svampene er en del af den megatrend, at vi ønsker mere nærvær i hverdagen. Folk køber kolonihaver, dyrker deres egne haver og vil gerne have, at ting tager den tid, de tager – og med svampe kan man ikke snyde med tiden. Mads Boserup Lauritsen, TagTomat

En af dem er TagTomat, som sælger udstyr til byhaver. Her har indehaver Mads Boserup Lauritsen og hans ansatte i samarbejde med Skyttegårdens Økologiske Østershatte det seneste år sendt 3.000 genbrugte mælkekartoner fyldt med halm og østershatte afsted. Mange køber dem som gaver og bliver derefter inspireret til at prøve selv i lidt større målestok, fortæller han.

»Jeg tror, svampene er en del af den megatrend, at vi ønsker mere nærvær i hverdagen. Folk køber kolonihaver, dyrker deres egne haver og vil gerne have, at ting tager den tid, de tager – og med svampe kan man ikke snyde med tiden. I gamle dage lærte man at dyrke grøntsager af sine forældre og bedsteforældre, men i dag er det ikke alle mennesker, der ved, hvordan man gør det, og der kan det her være en måde at komme i gang på. Og så er svampene, i modsætning til langt de fleste haveprojekter, ikke årstidsbestemt, så det er en oplagt efterårs- og vinteraktivitet«, siger Mads Boserup Lauritsen.

Gør det selv Dyrk østershatte i kaffe og halm 1 Find en lufttæt beholder med låg, f.eks. en plastikbøtte, der har været madvarer i. Rengør den med kogende vand eller sprit. Hvis den ikke er helt ren, kan bakterier, mug og skimmel vokse sammen med svampene og hæmme deres vækst. Skær 2-4 huller øverst i boksen, og dæk hullerne med åndbart plaster, kaldet englehud, som fås på apoteket.

2 Læg dit kaffegrums i bøtten, efterhånden som du brygger. Riv gerne kaffefiltret i mindre stykker, og læg det ved. Tilsæt mycelium, når grumset er kølet af, og bland det godt sammen. Opbevar mycelium i køleskabet, indtil du skal bruge det. Fyld løbende op med mere afkølet kaffegrums, til spanden er fuld. 3 Hvis du bruger halm i stedet, skal du klippe det i 1-3 cm lange stykker, lægge det i blød i 10 minutter og dampe det et par timer i en si eller saftkoger, til det når 82 grader, for at hæmme bakterievækst. Køl det af, og læg skiftevis halm og mycelium i lag i bøtten. 4 Placer bøtten et køligt sted med lys uden direkte sol. Spray med en vandforstøver, efterhånden som svampene vokser frem. Høst, når østershattene er store, flade og skarpe i kanten. 5 Du kan høste flere gange af samme spand. Hav tålmodighed, der kan godt gå et par uger. Når der ikke længere kommer svampe ud af spanden, kan hele indholdet lægges i haven eller en altankasse, hvor der formentlig vil vokse flere svampe frem. Alternativt kan det komposteres sammen med husholdnings- og haveaffald. 6 Du kan starte en ny dyrkning ved at fjerne to tredjedele af spandens indhold og fylde op med ny kaffegrums. Prøv dig frem, og tilsæt frisk mycelium, hvis det går i stå. Hvis du skal på ferie, kan du sætte dit dyrkningssæt i dvale i køleskabet. Væksten går i gang igen, når det kommer i stuetemperatur igen. Vis mere

Det er ikke for økonomiens skyld, man skal kaste sig over svampedyrkningen. Mellem 100 og 300 kroner koster et starter-kit hos de fleste svampefirmaer, mens man i supermarkederne giver omkring 20 kroner for 100 gram færdigdyrkede østershatte.

Den billigste løsning er kun at købe mycelium, som kan fås hos mange gartnerier og på deres hjemmesider. Omkring 60 kroner slipper man for en pose østershatte-mycelium, hvis man ikke skal have halm og dyrkningsspand med.