Rikke er flyttet fra by til ø: »Jeg savner ingenting«

»Jeg mærker det, hver gang jeg er på vej herover«, siger Rikke Brunsgaard.

»Allerede når færgen lægger fra kaj, falder skuldrene ned på plads. Sådan er det på Ærø, her går alting lidt mindre stærkt«.

Efter fem måneder som fastboende øbo er Rikke Brunsgaard stadig lige begejstret. Siden april har hun haft adresse på den lille ø i Det Sydfynske Øhav sammen med sin mand, Stefan, og parrets to børn.

Serie Ro på

Mange taler om det. Færre gør alvor af det: træder ud af hamsterhjulet og sætte tempoet ned. For dem, der gør det, indebærer det ofte en flytning fra storby til billigere bolig på landet. Flere børnefamilier flytter i disse år ud af byerne, beretter Danmarks Statistik. For nogle skal der en stresssygemelding til, før de lægger livet om. Omkring 35.000 danskere er sygemeldt med stress eller overbelastning året rundt, og tallet er stigende. Endnu flere føler sig stresset. Kvinder i 30’erne rammes oftest. Rikke Brunsgaard er en af dem. Politiken følger gennem et år Rikke og hendes familie. Dette er artikel nr. 2 i serien. Vis mere

Første gang, hun fortalte om sit liv i Politiken, var på vej fra Kairo via København til Ærø. Efter en stresssygemelding besluttede hun at indstille karrieren som diplomat. Nu skulle der ro på hele familien.

Rikke Brunsgaard har hentet mig i sin grønne Skoda Fabia. Da vi parkerer på gårdspladsen foran den gulkalkede landejendom, kommer hunden Splif løbende ud til os. Han er det nyeste medlem af familien og en nærmest obligatorisk anskaffelse, når man flytter i hus på landet efter at have boet i lejlighed i byen.

I spisekøkkenet gør Rikke en bakke med hjemmebagt crumblemed æbler fra haven klar. Her er langt mellem væggene og højt til loftet.

»I København havde jeg det ofte sådan i lejligheden: »Jeg gider ikke sidde her«. Enten skulle vi tage på tur, eller også endte børnene med at sidde med en iPad. Jeg undrede mig og tænkte: »Jeg er hjemme, så jeg burde have lyst til at være her«. Men det havde jeg ikke. Og hver gang vi skulle ud i naturen, blev det et projekt«.

Kontrasten til både Kairo og København er til at få øje på.

»Her på Ærø kan vi bare være, og vi behøver ikke lægge planer. Vi er langt fra alt, og der er ikke så mange butikker at vælge imellem, så vi bruger næsten ikke penge eller tid på at shoppe. Her har vi ingen tv, og børnene spørger ikke efter deres iPads. De har gang i alle mulige kreative projekter, og vi har god tid. Jeg tror, det gør noget, at vi er blevet hevet ud af storbyen og er tæt på naturen«.

Rikke Brunsgaard Andersen 35 år. Uddannet sprogofficer i arabisk i Forsvaret samt journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og Politiken. Har arbejdet som udsendt for både Forsvaret, Udenrigsministeriet og senest EU’s udenrigstjeneste i Egypten og har boet i blandt andet Irak, Syrien, Island, USA og Mellemamerika. Er fuldmægtig på Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Gift med Stefan Skov Andersen, som er gartner. Parret har børnene Flora, 6 år, og Birk, 4 år. Bor i Voderup på Ærø. Vis mere

Livet i de nye rammer kræver også tid, har det vist sig.

»Vi troede, vi skulle til Ærø for ikke at lave så meget, men sådan er det jo ikke. Det er bare en anden form for arbejde«, smiler Rikke og slår armene ud som henvisning til de 300 kvadratmeter med tilhørende have, som man skal holde og holde rent, eller også skal man lære at leve med et mere moderat rengøringsniveau.

Ændrede planer

Efter en lang varm sommer er hverdagen begyndt at indfinde sig i det gule hus i Voderup på øens sydkyst. Rikkes mand har godt gang i sin egen gartnervirksomhed, som giver ham fleksible arbejdstider, og hun arbejder i København tre dage om ugen, har hjemmearbejdsdage i huset på Ærø mandage og fredage og fri i weekenderne.

Flytningen har skabt bedre balance i et presset parforhold, hvor Rikke arbejdede meget ude, og Stefan arbejdede meget hjemme med driften af småbørnsfamilien og satte sit eget arbejdsliv på pause. Det var også ham, der flyttede i forvejen med børnene, mens Rikke fulgte efter i april, da hendes stilling i Udenrigsministeriet udløb. En dag, hun havde set frem til i måneder.

Men den første nat på øen kunne hun ikke sove.

»Jeg lå vågen og tænkte: »Nu er jeg her. Men hvad skal jeg lave?««, husker Rikke.

Pludselig virkede det at skulle genopfinde sig selv og sit arbejdsliv ikke helt så ligetil, som da hun i foråret oprettede en blog og forestillede sig, at den skulle danne rammen om hendes nye arbejdsliv med plads til at lade kreativiteten spire frem og måske lede hende helt nye steder hen.

Spørgsmålet besvarede sig selv efter få dage. Samme dag Rikke var til afskedssamtale i Udenrigsministeriet i København og blev fotograferet til første del af artikelserien i Politiken, tog hun til jobsamtale i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Først derefter satte hun sig i toget mod Odense og Svendborg for til sidst at sejle over til sin familie på Ærø.

Der gik ikke mange dage, før telefonen ringede. Hun fik jobbet som fuldmægtig på Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer. Et job, der fortsat vil sende hende til udlandet af og til. Hun er f.eks. lige kommet hjem fra Genève.

»Planen var jo at springe ud i noget helt nyt. Jeg havde glædet mig til den udfordring, og så blev det ikke. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Men det er et spændende job, og det giver en fin tryghed, at en af os har en fast indtægt. Men det endte med, at jeg kun havde en enkelt måned fri på Ærø, hvor jeg jo vidste, at jeg havde et job«, fortæller Rikke Brunsgaard, som har sat sin blog på pause af samme årsag.

De sænkede skuldre bemærker jeg selv, da jeg går om bord på den sort-hvid-røde færge og sætter mig ved panoramavinduerne i skibets agtersalon med hav til tre sider og ser Fyn og Langeland glide forbi.

Ved et af de borde kommer Rikke til at sidde hver dag, når hun fra årsskiftet skal arbejde i Svendborg. Styrelsen flytter nemlig som en del af regeringens udflytningsreform til den gamle købstad, hvor færgen fra Ærø lægger til kaj. Der er wi-fi om bord, så sejltiden på en time og et kvarter kan bruges på at arbejde.

Et friere børneliv

Da vi træder ud ad de franske glasdøre i stuehuset og sætter fødderne i græs, åbenbarer sig en væsentlig årsag til, at parret med det samme sagde ja tak til at leje lige præcis dette hus. Udsigten. Over markerne er der frit udsyn videre ud over Det Sydfynske Øhav.

Mens vi taler, tusser børnene omkring i hus og have, som de har lyst. Her bliver man ikke kørt over, og det elektriske hegn ind til køerne hos den nærmeste nabo har de hurtigt lært at håndtere.



Jeg er slet ikke stresset; det hjælper at komme ud i naturen

»Det her er alt det, jeg drømte om, da vi boede på 11. etage i Kairo. Vi lever mere i dybden. Børnene kan løbe hen over markerne. De er glade, og de er udenfor fra morgen til aften. De arrangerer cirkus for naboerne. De kan aktivere sig selv, og de kan begå sig i naturen. Det er nogle vigtige værdier for mig«.

På hverdage går 4-årige Birk i øens private børnehave, mens 6-årige Flora går i folkeskolen i Marstal, som hendes forældre hovedsageligt har valgt, fordi hendes venner går der. Mange tilflyttere vælger ellers friskolen i Ærøskøbing, der har yoga på skoleskemaet og økologisk rugbrød i madkasserne. Bussen hjem fra skole tager Flora selv.

»Buschaufføren kender alle og ved, hvornår børnene skal af. Det er jo en ø, så man kan ikke for alvor blive væk. Det er et lille afgrænset og trygt samfund, hvor man ikke låser sin cykel, for man kan jo ikke fjerne ting fra øen«, fortæller Rikke.

Natur mod stress

Efter æblekagen skræver vi over det elektriske hegn ind på marken og bevæger os i adstadigt tempo mod vandet. Hunden fører an, og børnene løber frit. Det her er deres baghave nu, og de færdes hjemmevant både på skrænt og i vandkant. Deres mors blik er lige så afslappet som deres bevægelser.

»I storbyen fik jeg ofte følelsen af ikke at være god nok. Jeg blev tit konfronteret med, at jeg skulle blive bedre hele tiden, have noget smartere tøj på og få et bedre job. Her kan man gå rundt i kedeldragt; det er folk ligeglade med. Man er den, man er. Det tager et pres af at være flyttet hertil. At man ikke skal gå til de rigtige fester og sende børnene til de rigtige fritidsinteresser i det rigtige tøj. Det er nemmere at være ligeglad, når man sætter sig selv et andet sted i spillet«.

Det går brat ned ad skrænten der, hvor markens horisont ender i hav og himmel. Her går Rikke tur hver dag.

»Jeg er slet ikke stresset; det hjælper at komme ud i naturen. Her er alting lige meget, for der er noget, der er større. I naturen kan man mærke, hvor lille man er, og hvor små problemer man har. Mange ting forsvinder og bliver til luft«.

»Nu bagefter har jeg tænkt på, at jeg måske fik stress af at bo i byen og være så lidt i kontakt med naturen. Jeg har været placeret et forkert sted. Det var det her, der skulle til«.

Lige nu går hun og glæder sig til efteråret, hvor turisterne tager hjem, og foreningslivet tager til.

»Om vinteren bliver her buldermørkt. Folk siger, at hvis man kan klare en vinter her, så kan man bo her. Men jeg har boet i Island, så det er jeg slet ikke bekymret for. Jeg kan godt lide socialt at gå lidt i hi«, fortæller Rikke.





Vinteren kommer også til at gå med at lede efter et hus at købe. Allerhelst vil familien købe det, de lige nu lejer. Men vigtigst er det at få sit eget. Også hvis det betyder at flytte væk fra havet og de gode naboer, som dagligt får besøg af børnene – især Birk er en flittig gæst og spadserer eller spæner selv de 300 meter ad grusvejen.

Beslutningen om at blive på Ærø er nemlig truffet.

»Her på øen køber man ikke hus, medmindre man mener det alvorligt. Man kan nemlig ikke være sikker på hurtigt at kunne komme af med det igen«, griner Rikke.

Det bedste af to verdener

Vi har talt længe om alt det, Rikke og hendes familie har fået ved at flytte ud af byen, ud på landet. Men hvad har de mistet? Hvad savner hun?

»Ingenting. Jeg savner ingenting«, siger Rikke. Hendes ord får tyngde af hendes blik, der ikke viger.

Hvad med vennerne?

»Jeg har boet mange steder i verden, og jeg er vant til at få venner alle steder. Jeg finder hurtigt ligesindede at være sammen med, og her på Ærø er man ligesindet med flere. Her betyder det ikke så meget, hvad du laver, og hvem du er. Her kender alle alle og hjælper hinanden på kryds og tværs«.

Hvad med karrieren? Hvordan føles det at opgive en international karriere som diplomat?

»Det her er vigtigere. Og det fungerede jo ikke. Jeg har det rigtig godt med at stige af på en station og blive der frem for alt det pres hele tiden. Det betyder ikke lige så meget for mig længere, hvad jeg laver. Jeg kunne godt tage et halvt år som sosu her på øen, hvis det blev nødvendigt for at betale regningerne. Men det er den bedste af to verdener, at det kan lade sig gøre, at jeg stadig laver noget relevant i et spændende job, samtidig med at jeg kan have dette liv med min familie her på Ærø«.

Tilbage ved huset sætter vi os ind i bilen og kører mod Ærøskøbing. Rikke sætter mig af midt i byen tæt på havnen. Jeg går om bord på færgen og trækker langsomt skuldrene op på plads igen.