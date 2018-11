For fire år gik det op for mig, at jeg var kommet langt væk fra de grundværdier, jeg er vokset op med. Det var her, kunst, bøger og gæstfrihed betød noget. Mine forældre havde altid mad i køleskabet og plads til en gæst, men kokostæppet ude i gangen var helt krøllet, fordi det burde være udskiftet for år tilbage«.

»Sådan var mit liv ikke. Jeg havde fantastiske jobs. Nogle skabte jeg selv, jeg lavede talkshows, skrev bøger og i de sidste år var jeg chefredaktør og magasindirektør i Aller. Jeg tjente og brugte enormt mange penge. Det blev et hamsterhjul. Jeg har aldrig interesseret mig for minkpelse eller diamanter, så for mig havde jeg ubegrænsede midler. Jeg kunne købe, hvad jeg ville, jeg kunne støtte den velgørenhed, jeg havde lyst til. Jeg rejste verden rundt, jeg fløj på første klasse sammen med oliesheiker, jeg var til middag med Lionel Richie. Jeg havde guldkort i pungen. Det var et fedt liv på mange måder, men jeg kunne godt mærke, at det ikke var rigtigt«.

»På et tidspunkt lavede jeg en liste over alle de ting, jeg elsker at lave. Læse, skrive, være i naturen, ae katten og klappe hunden. Kramme min datter. Det burde alle gøre, for jeg tror, at mange vil få et chok, når de som mig opdager, at de ting, de elsker at gøre, bruger de meget lidt tid på. Jeg arbejdede, og jeg tjente mange penge. Men man får det liv, man lever, og jeg levede det forkerte«.

»Så jeg solgte eller forærede stort set alt, hvad jeg ejede, væk. Jeg flyttede fra Gentofte, hvor jeg havde boet i 25 år i et vidunderligt hus, som jeg virkelig elskede, til en godsforvalterbolig i Ledøje sammen med min mand. Jeg flyttede fra omklædningsværelse til en bøjlestang og en kommode til mit tøj. Vi bor billigt, og vi har fået en enorm frihed. Hver morgen vågner min mand, klapper i hænderne og siger, at »det bliver en fantastisk dag«. Så kysser han mig, før han går ned og tænder op i pejsen og laver kaffe, og vi sidder der og drikker kaffe og snakker. Nogle dage har jeg morgenkåbe på indtil langt ud på eftermiddagen«.

»Jeg har sjældent faste arbejdsrytmer, og jeg laver kun ting, som jeg kan stå inde for. Jeg har fået præcis det liv, jeg ønskede mig, og jeg har mulighed for alt, hvad der stod på min liste over det, jeg elsker at gøre. Men nogle gange dukker der en lille nisse op og står i en døråbning og siger: »Det var da meget dejligt, da du kunne gøre, hvad du ville? Var det ikke? Hvad nu hvis der sker noget? Hvad nu hvis?’«. Men jeg har ikke lyst til at købe ret meget. Jeg har ikke lyst til mit gamle liv. Jeg ved godt, at hvis jeg først hopper ind i hamsterhjulet, ender jeg, hvor jeg var«.

»Det fylder ikke meget, men nogle gange tænker jeg, at nu tager jeg ind og køber hele byen, og så tager jeg af sted. Så kommer jeg hjem og min mand siger, hvad købte du så, og så har jeg købt et par genbrugsbukser nede i Larsbjørnsstræde. Der er ikke ret meget, jeg bare ’må’ eje, men det er tanken om at kunne. Min nisse står i døråbningen og siger »hvis nu?««.

»Jeg har lavet en øvelse, hvor jeg sætter 120 millioner kroner ind på min konto. Når de står der, tænker jeg på, hvad jeg ville bruge dem til. Og så kan jeg sagtens se, at jeg har alt, hvad jeg ønsker mig«.

»Men min nisse dukker op, fordi jeg også på mange måder var glad for mit gamle liv. Det er altid en sorg at sige farvel, også selv om det er rigtigt, hvad jeg gjorde. Min nisse er det savn, og det kan jeg sagtens leve med. Jeg skal bare ikke lytte for meget til den«.