Minister: Vi skal styrke indsatsen Regering åbner op for styrkelse af bagmandspolitiets travle hvidvaskenhed.

»Det står klart, at vi er nødt til at sætte hårdere ind over for hvidvask og anden økonomisk svindel. Det er undergravende for vores samfund«.

»Og det er derfor min klare opfattelse, at vi skal se fordomsfrit på hele området, og ikke mindst, om vi kan gøre mere for at styrke bekæmpelsen af hvidvask i SØIK (bagmandspolitiet, red.)«.

Sådan lyder budskabet fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som nu åbner op for en oprustning af bagmandspolitiets hvidvasksekretariat.

Her vil de godt 15 medarbejdere i år modtage mindst 30.000 indberetninger om tvivlsomme pengetransaktioner og formodet hvidvask fra landets banker og sparekasser.

Det er ny rekord i hvidvaskindberetninger, og med så mange potentielle svindelsager har bagmandspolitiets beskedne hold af hvidvaskjægere ikke en jordisk chance for at følge med.

Heller ikke, selv om sekretariatet ifølge planen får tilført seks nye medarbejdere, mener blandt andre hvidvaskeksperten Jakob Dedenroth Bernhoft.

»Denne såkaldte ekstrabevilling bringer kun bemanding tilbage på niveauet fra 2012. Dengang var der omkring 20-21 medarbejdere i hvidvasksekretariatet, nu får man så igen 20-21 medarbejdere, vel at mærke når alle er talt med – inklusive studentermedhjælperne. Det er ikke imponerende«, siger han til Politiken.

Både regeringspartiet Venstre og støttepartiet Danske Folkeparti er parate til at finde ekstra hænder, hvis det er nødvendigt.

»Hvis der er behov for flere end de seks nye medarbejdere, som allerede er aftalt, så er vi klar til det«, siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

I forvejen arbejder bagmandspolitiet og bankerne sammen for at højne kvaliteten og træfsikkerheden i de mange tusinde indberetninger.

»Det, vi har aftalt, er, at hvidvasksekretariatet mere systematisk melder tilbage til banker og sparekasser – ikke på den enkelte sag, men på sagstyper – hvilke sager der er yderst vigtigt at få indberettet, og hvilke der måske ikke betyder så meget«, siger Torsten Schack Pedersen.

Danske Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, har flere gange udtrykt sin bekymring for hvidvasksekretariatets bemanding.

»Fint, at der kommer seks nye medarbejdere, men det er jo ikke engang alle seks, der skal tjekke indberetningerne fra bankerne; nogle får andre opgaver, så det er ikke nogen stor styrkelse af indsatsen«, siger han.