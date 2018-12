Investeringstendens: Flere er ramt af guldfeber

Værd at vide om guld

Danmarks Nationalbank har en guldreserve på 66,5 ton. Den befinder sig bare ikke længere i bankens kælder, men ligger i stedet i Bank of England og Federal Reserve i New York.

Guldbarrerne blev oprindelig transporteret ud af landet i 1938, fordi regeringen frygtede et angreb fra Tyskland. Siden kom guldet hjem igen, men blev i 1951 sejlet til London, som blev opfattet som et mere sikkert sted under den kolde krig.

Udtrykket ’green gold’ bruges, når metallet stammer fra certificerede miner, som det kan spores tilbage til. Kravene til certificering er bl.a., at minearbejderne har ordentlige forhold, at der tages hensyn til lokalbefolkningen og miljøet ved udvindingen af guld, og at salget af guld ikke finansierer væbnede konflikter.



Hvis du køber guld og lægger det under madrassen derhjemme, er det vigtigt at have forsikringen i orden. Normalt dækker din indboforsikring guld stjålet ved indbrud, men kun op til et på forhånd fastsat beløb eller en fast procentdel af forsikringssummen. Har du meget guld, er det en god idé at kontakte forsikringsselskabet for at få enten en tilvalgsdækning eller en særlig tekst om guld i din police.





