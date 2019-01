Overlæge: Måske er tiden inde til et påbud om at bære beskyttelsesbriller nytårsaften

Fire børn fik alvorlige skader på deres ene øje af fyrværkeri ved nytåret, mens i alt 22 blev behandlet for øjenskader på landets øjenklinikker. Beskyttelsesbriller er tæt på en 100 procent garanti, forklarer øjenlæge, der mener, at antallet af skader er højt nok til at motivere påbud.

Du ved, hvordan det ser ud, når du slår et æg ud på en hed pande. På få sekunder forvandler varmen den gennemsigtige æggehvide til en hvid masse, fordi proteinet koagulerer. Det er det samme, der sker for en hornhinde, der bliver ramt af en varmebølge fra fyrværkeri, der eksploderer tæt ved øjet.

Hornhinden koagulerer, synet går helt eller delvist tabt. På et splitsekund bliver ellers adskilte huse, veje, træer og andre størrelser i synsfeltet forvandlet til en grød, hvis dele øjet ikke kan skelne fra hinanden. Alt flyder sammen som i et abstrakt maleri.

Dette nytår skete det igen, og det gik særligt hårdt ud over børn og unge, viser tal fra øjenklinikker i landets fem regioner, som er samlet af overlæge Jørgen Villumsen fra Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup.

Samlet melder klinikkerne om 22 patienter på klinikkerne. Af dem bliver seks skader betegnet som alvorlige, hvor det er usandsynligt, at synet bliver normalt igen på det ramte øje. Det er helt eller delvist ødelagt. Ud af de seks er de fire børn og unge under 18 år - deraf to under ti år og to teenagere.

»Man kan selvfølgelig blive overrasket med tiden, men udsigten til et normalt syn for de fire personer er meget begrænset. I bedste fald vil de have svagsyn på det ene øje i retning af social blindhed. De vil på normal afstand kun kunne se det øverste symbol på tavlen ved en synstest. Læsesynet vil for længst være væk, men man kan håbe på, at orienteringssynet er bevaret, så øjet kan bruges til at færdes ude. Heldigvis er hver enkelt kun ramt på det ene øje«, fortæller Jørgen Villumsen.

Ingen briller

Det dominerende fælles træk for de fire skader var, at ingen af dem havde beskyttelsesbriller på. Tre bar dem ikke, én havde dem faktisk på, men de faldt af hovedet, umiddelbart efter at øjet blev ramt. Ligesom når et sæt læsebriller dratter af næsen. Beskyttelsesbriller er den absolut vigtigste faktor for at undgå øjenskader, forklarer overlægen.

»Jeg kender kun til to personer, der inden for de seneste 25 års nytårsfejringer har fået en alvorlig skade på øjet, til trods for at de bar beskyttelsesbriller. Og de var kommet meget kraftigere til skade, hvis de ikke havde haft briller på. Briller er rigtig rigtig effektive«, siger Jørgen Villumsen.

To af børnene oplevede en skade med en varmebølge som beskrevet i artiklens indledning. De to andre blev ramt direkte i øjet af en raket, kugler fra et batteri eller et andet brændende fragment. De slog hul på øjet.

»Det skal forstås sådan, at kraften er så stor, at øjet sprækker. Ligesom hvis du hopper på en bold«, forklarer øjenlægen.

Han understreger, at han ikke er politiker, og at det ikke er op til ham at lave landets love og regler. Men han siger, at med tanke på at der er påbud om at spænde sig fast med sikkerhedssele i bil, ligesom der er påbud om hjelm for førere af knallert eller motorcykel, så er tiden måske inde til, at politikerne vedtog et påbud om, at alle - både børn og voksne - bar beskyttelsesbriller, når de affyrer fyrværkeri, ser på eller blot befinder i et område, hvor der skydes af nytårsaften og i dagene op til:

»Det vil selvfølgelig være svært at håndhæve, men hvis der blev indført et påbud, og det blev overholdt, så ville antallet af øjenskader være nul eller tæt på nul hvert år. Der vil selvfølgelig være nogen, som brænder en krysantemumbombe af, hvor der ikke er noget at gøre uanset briller«.

»Jeg synes, at antallet af øjenskader er tilstrækkeligt højt til at motivere et påbud om beskyttelsesbriller. Men det er der helt sikkert delte meninger om. Dybest set er det et politisk spørgsmål«, siger overlæge Jørgen Villumsen.

Forældre i chok

Gennem årene har han talt med mange personer, der har fået ødelagt et øje nytårsaften og -nat. Nogle er tilskuere til festlighederne, mens andre passerer forbi et sted, hvor der bliver tændt fyrværkeri. Og så er dem, der tænder en lunte, hvorpå raketten eller batteriet eksploderer med det samme.