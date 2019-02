DSB slår igen: Vil hente tabte kunder tilbage med bunker af billige billetter

Til gengæld kan det fleksible billetsystem også være negativt for kunderne, for er der rift om billetterne, kan det få prisen til at stige.

Men det er på høje tid, at DSB går i krig med konkurrenterne, mener Henrik Sylvan, centerleder i DTU’s afdeling for transport:

»Der er jo ikke sket det store hverken på priser, transporttid, materiel eller komfort i DSB, siden Storebæltsbroen blev indviet i 1997. Derfor er der ikke noget overraskende i, at de billige busruter, færger og biler har hugget nogle af DSB’s kunder, i takt med at der er kommet bedre veje, broer og infrastruktur«.

»Så hvis ambitionen nu virkelig er at få DSB’s billetpriser ned i en konkurrencedygtig størrelse, er der for mig at se ingen tvivl om, at det vil virke. Og der er meget mere at hente, hvis DSB kan få lov at forny tog og materiel, så transporttiden bliver kortere og rejserne mere komfortable«, siger han.

Busselskab: God udvikling

Det er ikke mindst de prisbillige fjernbusruter, der tapper DSB for passagerer. Her har regeringen og Dansk Folkeparti netop besluttet at gøre det endnu lettere at etablere nye private fjernbusruter på kryds og tværs af landet, uden at de skal overholde særlige afstandskrav.

Det vil ifølge Trafikstyrelsens beregninger øge fjernbussernes passagertal med 600.000 om året, hvoraf halvdelen ventes at være kunder, der tjekker ud af DSB.

Den udvikling forsøger DSB nu at stoppe med de mange billige billetter. Men offensiven får ikke fjernbusgiganten Flixbus til at frygte fremtiden.

»Vi tænker, at det er godt for kunderne, at de får valgmuligheder i den kollektive transport. For det betyder mere bæredygtig kollektiv trafik, og det er netop vores mission at gøre grøn kollektiv transport tilgængelig for alle – og at få folk ud af bilerne«, siger Lotte Rystedt, pressechef i Flixbus Danmark.

DSB’s billige Orange-billetter har i forvejen været en storsællert de seneste år, men de nuværende billetter kan kun købes på særlige afgange, og de kan ikke refunderes. Det kan de nye og lidt dyrere Orange Fri-billetter.

Transportministeriet er orienteret om DSB’s nye billetsatsning, der ligger inden for de rammer, DSB har aftalt med staten.