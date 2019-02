Nu dropper pensionskasser at investere i virksomheder med kummerlig skattemoral

De fleste pensionsselskaber har for længst droppet investeringer i tobaksaktier og klyngebomber. Der er også lukket for kassen, hvis en virksomhed ser stort på miljø, menneskerettigheder og arbejdsvilkår.

Men nu går en hel stribe pensionsselskaber et skridt videre i bestræbelserne på at investere danskernes pensionsmilliarder mere moralsk ansvarligt og bæredygtigt. Også virksomhedernes skatteadfærd og moral bliver tjekket og vurderet, inden pensionsselskaber som PenSam, PFA, PensionDanmark, PBU og PKA beslutter, om de vil investere kundernes penge.

Det kan få konsekvenser, hvis det viser sig, at virksomheden konsekvent kanaliserer sine overskud gennem skattelylande, har en unaturlig lav skattebetaling, eller hvis virksomheden er præget af hyppige sammenstød med skattemyndighederne.

»En ordentlig og anstændig skattebetaling er forudsætningen for, at vores medlemmer kan levere en god, offentlig service til borgerne. Derfor er det naturligt for os at gøre skattemoral til et selvstændigt fokusområde, når vi investerer«, siger PenSams administrerende direktør, Torsten Fels, der forvalter pensionsopsparinger for omkring 400.000 offentligt ansatte, blandt andre social- og sundhedsassistenter.

Som flere andre pensionsselskaber arbejder PenSam tæt sammen med et såkaldt screeningselskab, der har gjort det til et speciale at tjekke etik og moral blandt de virksomheder, pensionsselskaberne har kig på – eller har købt sig ind i.

Her skal screeningsdetektiverne nu også belyse virksomhedernes skattemoral via revisions- og regnskabsanalyser, rapporter og indlæg fra kritiske græsrodsbevægelser – eller ved at granske store og små skattesager, der måtte være rejst af myndighederne.

Samtidig følger detektiverne med i alle mediedækkede skattesager som eksempelvis Panama Papers, hvor fortrolige oplysninger om konkrete firmaers skatteforhold blev lækket fra et advokatfirma i Panama.

»Skattemoral er et helt nyt screeningsområde, der er ved at etablere sig med danske pensionsselskaber som frontløbere«, siger Palle Ellemann, underdirektør i den danske afdeling af det canadisk-hollandske screeningsselskab Sustainalytics, der blandt andre arbejder for PenSam, PBU og PFA.

»Sammenlignet med andre lande oplever vi et særligt stort fokus på skat og skattemoral blandt danske investorer. Derfor er det også naturligt, at danske pensionsselskaber gør skatteadfærden til en del af deres risikoanalyse«, siger han.

I de sager, hvor skattetjekket afdækker en dårlig eller tvivlsom skattemoral, er det typisk screeningsfirmaet, der tager kontakt til den konkrete virksomhed i et første forsøg på at få den til at ændre adfærd.

Lykkes det ikke, er sidste udvej at trække investeringen tilbage eller sælge aktierne.

»Vi vil helst i dialog med de firmaer, der udfordrer vores syn på ansvarlig skattepraksis, for på den måde kan vi få virksomhederne til at ændre deres skatteadfærd på den lange bane«, siger Henrik Nøhr Poulsen, der investeringsdirektør i PFA.

Med det store fokus på skattemoral kan pensionskasserne imidlertid havne i prekære situationer. Et eksempel på dette viste sig i efteråret, da Politiken og DR kunne afsløre, at ATP, PFA og PKA’s australske partner i købet af TDC, Macquarie Group, var involveret i at låne penge ud til spekulation i udbytteskat i Tyskland.