Kampen mod Blackstone kan ramme 160.000 andelshavere økonomisk

»Her i foreningen bor der håndværkere, buschauffører, sygeplejersker, pædagoger, ufaglærte – alle dem, som vi gerne vil have også har mulighed for at bo i byen. De har stadig råd til en andel«, siger Per Blicher, kasserer og mangeårigt bestyrelsesmedlem i A/B Mønten i det københavnske Nordvest-kvarter.