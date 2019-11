Paradoks: Jo mere klimavenligt dit hus er – jo mindre sparer du på energien

»Samtidig er gulvvarme svært at regulere, det kan vare en hel dag, før du mærker, at du har skruet op eller ned. På den måde gør teknologien, at vi opgiver at regulere varmen«.

Gulvvarme er også vanedannende. Det er dejlig lunt at gå på klinker med gulvvarme, så når man slukker for den, føles klinkerne pludselig ikke så behagelige, som de plejer. Derfor er det fristende også at lade varmen køre ind i sommerhalvåret, selv om det ikke er nødvendigt.

Er størst også bedst?

Klimamæssigt vil det altså give god mening at designe og bygge boliger på en anden måde, der gør det oplagt og nemt at spare på varmen uden at tænke nærmere over det.

Og i den forbindelse kommer vi heller ikke udenom også at spare på kvadratmeterne, understreger professoren.

»En stor andel af vores CO2-udledning stammer fra opvarmning af boliger. Hvis vi skal nå målsætningen om lavere energiforbrug i vores boliger – og det skal vi – så kræver det andre ting end kun at blive bedre til at isolere husene. Vi skal også arbejde med adfærd og bygge på en anden måde«, siger hun og tilføjer: »Selv om vi bygger meget mere energieffektivt, er det ikke lykkedes os at sænke det samlede energiforbrug for boligmassen siden 1990. En væsentlig del af forklaringen er, at vi bygger større og større huse«.

Vi bygger stadig til kernefamilien

I dag har hver dansker, barn som voksen, i snit over 50 kvadratmeter bolig at boltre sig på. Men da parcelhusbyggeriet boomede i 60’erne som børnefamiliernes store drøm, var de slet ikke på flere hundrede kvadratmeter, påpeger Kirsten Gram-Hanssen.