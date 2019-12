Husk disse ting inden årets udgang: Her er guiden til en god økonomi

Automatisk oplæsning Beta

Her i juledagene er din økonomi måske det sidste, du har lyst til at beskæftige dig med. Men eftersom vi nu siger farvel til det gamle år og goddag til et nyt, kan det alligevel være klogt at finde en ledig stund i selskab med dine private finanser.

Har du indbetalt nok på pensionen? Risikerer du at få et skattesmæk, når året gøres op? Går du måske på barsel i 2020? Eller er der andre ting, der er værd at kigge nærmere på?

Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank giver dig gode råd med på vejen.

Har du betalt for lidt i skat?

Først og fremmest bør du kigge tilbage på året, der er gået. Spørgsmålet er, om du kan have betalt for lidt i skat, så du med fordel kan lave en frivillig indbetaling af restskat på Skats hjemmeside. Årsopgørelsen for 2019 er endnu ikke færdig, men find din forskudsopgørelse for 2019 på Skat.dk, og kig eksempelvis efter, om den angivne indkomst passer med det, der står på din lønseddel.

Hvis du sikrer dig, at du har betalt nok, undgår du at få et skattesmæk og dermed skulle betale strafrente fra nytår. Strafrenten er 2 procent, hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2020 og 4 procent efterfølgende. Det er for de flestes vedkommende småpenge, men hvorfor betale for det? Årsopgørelsen kommer i øvrigt i marts 2020.

Forskudsopgørelse

Er du blevet gift eller skilt, har du fået nyt job, lagt lån om eller måske købt ny bolig, bør du kaste et blik på din forskudsopgørelse. Hvis der er sket ændringer i dit liv for nylig, kan det nemlig betyde, at du skal betale mere eller mindre i skat.

For at være sikker på, at du betaler den rigtige skat allerede fra januar, kan du rette i din forskudsopgørelse. Du finder den på Skats hjemmeside, hvor du eksempelvis kan justere din indkomst, hvis du har været så heldig at få lønforhøjelse. Rekordmange har i 2019 lagt lån om, og de bør et smut forbi Skats hjemmeside.

Også hvis du ved, at der kommer til at ske ændringer i dit liv i 2020, er det en god idé allerede nu at rette forskudsopgørelsen, så du fordeler din skattebetaling over hele året. Hvis du f.eks. skal på barsel, eller hvis du går på pension i 2020, kan du give Skat besked om, at din løn bliver lavere næste år. Eller hvis du eksempelvis får længere til arbejde, så dit kørselsfradrag ændrer sig.

Forskudsopgørelsen byder iøvrigt på gode nyheder for mange, der kan se frem til mindre skattelettelser, da flere fradrag stiger en smule i 2020. Det er blandt andet personfradraget, beskæftigelsesfradraget og jobfradraget. Topskattebetalerne kan yderligere glæde sig, da beløbsgrænsen næste år bliver hævet fra 513.400 kroner til 531.000 kroner. Dermed vil færre - alt andet lige - betale topskat i 2020.

Pension

Ratepension:

Hvis du i år ikke har indbetalt op til 55.900 kroner (2020: 57.200 kroner) på din ratepension, så overvej at gøre det. Det er særlig fordelagtigt, hvis du betaler topskat. De 55.900 kroner er nemlig fradragsberettiget, så du slipper for at betale topskat af dem. Når du en dag skal have ratepensionen udbetalt, skal du betale skat af pengene, og til den tid betaler du sandsynligvis ikke topskat og kan så nøjes med en lavere skatteprocent.

Aldersopsparing:

Når du som pensionist får udbetalt penge fra ratepensionen, kan du blive modregnet i folkepensionstillæg og anden økonomisk hjælp til pensionister, så du får mindre udbetalt fra staten. Det gør man til gengæld ikke med udbetalinger fra en aldersopsparing, som er en anden type pension. Derfor kan det være værd at overveje at fylde aldersopsparingen op, hvis du har luft i økonomien til det.

Aldersopsparingen kan du oprette hos din bank eller pensionsselskab. Du får ikke fradrag for indbetalinger, men skal heller ikke betale skat af den, når du vil have den udbetalt.

Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, må du i år indbetale 5.200 kroner (2020: 5.300 kroner) på aldersopsparingen. Har du mindre end fem år, eller har du nået folkepensionsalderen, må du indbetale 48.000 kroner (2020: 50.200 kroner).