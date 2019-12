Regeringen vil lukke kritisk stemme: »Vi ved i virkeligheden ikke, om vi er købt eller solgt«

Automatisk oplæsning Beta

Fakta: Passagerpulsen Passagerpulsen er en del af Forbrugerrådet Tænk, og de varetager passagerernes interesser i den kollektive transport.

er en del af Forbrugerrådet Tænk, og de varetager passagerernes interesser i den kollektive transport. De informerer om dine rettigheder og hjælper dig til at træffe et godt valg.

om dine rettigheder og hjælper dig til at træffe et godt valg. I Passagerpulsen lytter de til passagererne, laver undersøgelser og indsamler viden på tværs af transportformer, selskaber og geografi. Udgangspunktet er altid passagerens samlede rejse, dine ønsker, behov og rettigheder.

lytter de til passagererne, laver undersøgelser og indsamler viden på tværs af transportformer, selskaber og geografi. Udgangspunktet er altid passagerens samlede rejse, dine ønsker, behov og rettigheder. Forbedringer skaber de ved at synliggøre dine oplevelser og behov som passager, og gå i dialog med selskaber, operatører og politikere om dem.

de ved at synliggøre dine oplevelser og behov som passager, og gå i dialog med selskaber, operatører og politikere om dem. Den uafhængige passagerorganisation blev oprettet som led i den store aftale om kollektiv trafik, ’Bedre og Billigere offentlig transport’, som S-SF-R-regeringen indgik i 2012 med Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Da finansieringen stod til at udløbe i 2018, valgte forligskredsen at forlænge bevillingen med et år. Kilde: Passagerpulsen og Politiken Vis mere

Passagerpulsen er sat i verden for at varetage passagerernes interesser i den kollektive transport. Men ikke meget længere.

Organisationens medarbejdere blev opsagt i onsdags, fordi regeringen indtil videre ikke har prioriteret at fortsætte den seneste bevilling på knap 7 millioner kroner årligt, der blev givet i 2018. Siden har et politisk flertal dog givet udtryk for, at de ønsker at videreføre Passagerpulsen, men at regeringen må finde midlerne.

»Det har været enormt frustrerende som medarbejder, fordi i virkeligheden vil vi alle gerne blive og fortætte vores arbejde. Skal jeg nu gå ud og finde mig et nyt job? Vi ved i virkeligheden ikke, om vi er købt eller solgt. Der er ikke endeligt blevet sagt, om der kommer flere penge eller ej«, siger Lars Wiinblad, der er analyseansvarlig hos Passagerpulsen.

Politiken kunne søndag fortælle, at et notat fra Transport- og Boligministeriet viser, at »Passagerpulsen meget ofte vælger at italesætte den kollektive transport negativt«.

Det kan være med til at forstærke det imageproblem, der hersker i forhold til den kollektive transport, lyder det.

Men ifølge Lars Wiinblad er det også det, deres opgave til dels går ud på.

»Historien med at vi er for kritiske, den har vi hørt før. Selvfølgelig har vi været kritiske i nogle situationer, men det skal vi også være. Andet vil være mærkeligt, for hvis vi skal varetage passagerernes interesser, så skal vi jo også gøre det. Det har faktisk været et succeskriterium, at passagererne synes, at Passagerpulsen er gode til at varetage deres interesser«, siger han og fortsætter:

»Jeg har været en af dem, der har haft meget kontakt med trafikselskaber som Movia og DSB. Jeg synes, vi har haft en god dialog med trafikselskaberne. Selvfølgelig har vi ikke været enige om alt, men fire ud af fem gange har vi oplevet, at vi er blevet taget alvorligt«.

»Der var nogle ting, der ikke spillede«

I starten af 2018 blev der fra Transportministeriets side lavet en evaluering af Passagerpulsen efter de første tre år. Lars Wiinblad fortæller, at evalueringen byggede på interviews med trafikselskaber og ministeriet egen vurdering.

»Den var meget kritisk. Der kunne vi godt fornemme, at der var nogle ting, der ikke spillede. Men efterfølgende havde vi en god dialog med trafikselskaberne, og det lykkedes os at få bragt samarbejdet tilbage på benene. Men åbenbart ikke med ministeriet«.

I det nyeste notat fra oktober 2019 lyder det som beskrevet, at Passagerpulsens negative italesættelser kan være med til at forstærke det imageproblem, som den kollektive transport er udfordret af. Transportministeriet skriver yderligere, at »Passagerpulsens arbejde vurderes derfor i værste tilfælde at modarbejde, at flere danskere vælgere at bruge den kollektive trafik«.

Er det ikke et problem, hvis Passagerpulsen er skyld i at færre bruger den kollektive trafik?