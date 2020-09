Undgå spild af haveæbler: Private leverer til industri i usædvanligt projekt på Fyn

Hvis du bor på Fyn og har flere æbler, end du kan nå at spise, kan du nu få lavet æblerne til æblemost som følge af et samarbejde mellem Ørbæk Mosteri hos Orskov Foods, foreningen Stop Spild Af Mad og discountkæden Rema 1000.

Beregning fra Landbrug & Fødevarer anslår, at der årligt produceres omkring 10 millioner kilo pærer og æbler i danskernes private haver, og at kun halvdelen bliver spist af mennesker. Resten går til spilde, selv om æblerne i detailhandlen ville være cirka 50 millioner kroner værd.

Det er spild af mad. Derfor har samarbejdsparterne aftalt, at private for hver 10 kilo indleverede æbler får 1 liter æblemost igen. Da mosten skal stå mindst 10 dage på tank, før den tappes, er det dog ikke ens egen most, man modtager.

Forbrugere i andre dele af landet kan også støtte madspildsprojektet, for fra oktober kan man i alle Rema 1000-butikker købe ’Årets Ævlerov’ påtrykt Stop Spild Af Mads logo. Det er ret usædvanligt, at en industrivirksomhed har private folk som leverandører, men ifølge Orskov Foods er det bare sund fornuft, at de mange haveæbler ikke går til spilde.

Foto: Orskov Foods

»Det unikke ved haveæblerne er diversiteten, da haveejere ofte har nogle helt andre sorter end dem, man køber i supermarkederne. Det er et samspil mellem gamle og nye sorter, sure og søde æbler, som giver ’Årets Ævlerov’«, siger salgschef Jesper Dalskov-Rasmussen, Orskov Foods.

Ørbæk Mosteri tager frem til slutningen af oktober imod alle haveæbler, så længe der ikke er råd i æblerne. Æblerne må ikke være sprøjtet.

Har man ikke selv mulighed for at fragte æblerne, har mosteriet via Facebook-siden Årets Ævlerov oprettet undergruppen Æblevenner, hvor man kan lave aftaler om samkørsel.