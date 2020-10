Sarah Skarum: Jeg savner William Kvists øre

For nogle år siden sad jeg i et fly. Efter nogle timer kom jeg til at kigge op, og der, skråt foran mig, kunne jeg se en bid af et baghoved, noget lidt stridt hår og et øre.

»Det er William!«, tænkte jeg.

»Det der, det er William«.

Og det var det, kunne jeg konstatere, da jeg gik forbi manden, hvis hoved jeg havde kigget på. Det var William. William Kvist, som i mange år havde spillet i FC København.

Jeg har aldrig talt op, hvor mange mænds baghoveder jeg ville kunne genkende på flere meters afstand, men jeg tror ikke, det er mange. De fleste kender man ansigterne på. Ser dem sjældent bagfra. Men William Kvists hoved og øre kendte jeg, fordi jeg i årevis havde stået på tribunen og set ham løbe forbi på banen. Frem og tilbage.

Det er det, der gør det særligt at være fodboldfan og se sit hold spille søndag efter søndag på stadion. At det ikke bare er en intellektuel oplevelse, men en fysisk. Det er luftens kølighed om efteråret, duften af græs en sommerdag, brølet fra de andre tilskuere, der rammer i mellemgulvet. Det er betonen, der bevæger sig, spillerne dernede, som man ser oppefra, og som man både betragter og er sammen med. I det samme rum.

Det er derfor, jeg har elsket det så højt. Fordi jeg blev en del af noget andet og større. Når vi stod i Parken, når vi gik i et optog fra tog til stadion. Når vi stod i hjørnet på et fremmed stadion. Når vi var sammen for at se holdet spille. Jeg var væk, der var kun os.

Sådan er det ikke mere. Det er endnu en ting, som coronaen har forhindret. Der er ikke tilskuere til superligakampene. Der må højst være 500 mennesker i Parken ad gangen. Det er kun få fans, når holdet, dommere og journalister er mødt ind på arbejde.

Jamen sådan er det

Selv om mange fans er vrede over den beslutning, forstår jeg den egentlig godt. Vi ville ikke stå tæt på stadion, det kan styres, men udenfor? Ville jeg kunne lade være med at kramme mine venner, hvis – hvilket dog i denne sæson ikke er så sandsynligt – vi vandt over Brøndby?

Ville al den fysiske glæde, alt det manglende intellekt, som fodbolden også er, huske at holde mig tilbage? Eller turen i metroen, går det? Ville det være smart, at vi var 10.000, der transporterede os gennem byen? Drak en øl sammen på en bar i store grupper, hvor ingen kendte navnene på de andre, men alle boblede over af gensynsglæde?

Det tror jeg ikke, så jeg accepterer, næsten uden et suk, endnu en forlængelse af restriktionerne. Jeg tror ikke, vi kommer til kamp før jul. Sådan er det jo, har jeg sagt igen og igen. Som jeg har sagt om så meget andet det sidste halve år. Resigneret og indstillet mig på, at lige nu, jamen så er fodbold noget andet, der fylder lidt mindre i mit liv. Jeg følger med, men jeg føler det ikke helt så meget.

Vi skal vinke til tv-skærmen, og så var jeg lige ved at græde

Indtil Mathias Zanka blev præsenteret forleden. Han er også en gammel spiller, der nu vender hjem. Han har været her før, og jeg elskede ham, når han løb rundt med ranke skuldre i en trøje med nummer 25 på ryggen. De hadede ham i Brøndby, vi elskede ham, og han er ikke bare en spiller, han er en af os.

»Åh«, nåede jeg at tænke, »så skal vi byde ham velkommen hjem og synge hans sang«.

Indtil det gik op for mig, at nej, det skal vi ikke, vi skal vinke til tv-skærmen – og så var jeg lige ved at græde. Af ærgrelse og over, at jeg først nu for alvor forstod, hvor vigtigt det fysiske rum og de andre var, da de blev væk. Jeg savner det hele. Selv William Kvists øre.