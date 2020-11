Gamle nordiske bælgfrugter kan erstatte kød i vores kost

Når du spiser bønner, hedder de så hovedsagelig kidney og er i en dåse, som du tømmer ned i din chili con carne? Moser du kikærter til hummus? Eller, hvis det skal være meget moderne, koger linser til en indisk dhal? Og gør du det helt ærligt ikke særlig tit?

Sådan skal det ikke blive ved, hvis det står til kokken og fødevareiværksætteren Claus Meyer. Ifølge ham er det oplagt, at vi spiser flere bælgfrugter og helst de gamle glemte nordiske sorter, når vi for klodens klimas skyld i stigende grad skal skifte kød ud med andre proteinkilder som bønner, ærter og linser.

»Vi har ikke alle sammen pligt til at blive veganere i morgen. Men vi har pligt til at anerkende, at kødet skal tilbage til at være guldet på tallerkenen. Ligesom i gamle dage, hvor de spiste ærter og bønner hver dag. Og hvorfor spise kikærter fra Canada, når vi har velsmagende gamle nordiske sorter, som vi helt har glemt. Det er ligesom med ølandshveden. Ingen savnede den, før vi fandt ud af, hvad den kunne«, siger Claus Meyer, som i kogebogen ’Grønne proteiner – Klimavenlig hverdagsmad’ kommer med bud på, hvordan de gamle sorter kan bruges som fyld i supper, gryderetter, tærter og fars eller spille hovedrollen i for eksempel salat.