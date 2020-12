I år er der mindst én ved de fleste juleborde, som ikke spiser kød

FAKTA

Vi spiser mere grønt

57 pct. af danskerne og 70 pct. af unge mellem 18 og 34 år ønsker ifølge Coop Analyse at spise mindre kød fremover. 21 pct. af hele befolkningen forventer, at de om et år spiser mindre kød end nu.

16 pct. af danskerne lever nu fleksitarisk, dvs. spiser vegetarisk de fleste af ugens måltider. Det er en fordobling siden 2017, hvor det var 8 pct. – og en firedobling siden 2010, hvor det var 4 pct.

Mere end hver fjerde under 35 år er fleksitar.

Vores tre vægtigste grunde til at spise grønnere er sundhed, klima og miljø samt dyrevelfærd.

Hver tiende dansker lever mindst halvdelen af ugen uden kød. I 2010 var andelen kun 3,9 pct.

Danskernes forbrug af vegiprodukter, altså produkter uden animalske indholdsstoffer, er siden 2012 mere end tredoblet. Alene fra 2018 til 2019 er det steget med 19 pct. og har bredt sig uden for de store byer til resten af landet. Københavnere spiser mere end dobbelt så mange falafler som den gennemsnitlige dansker. De unge spiser flest.

44 pct. af danskerne mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i offentlige institutioner.

Kvinder er mere begejstrede for kødfri madretter, end mænd er.

Salat er for første gang på Karoline Køkkens top-5 over danskernes favoritretter.

Danskernes nationalret, stegt flæsk med persillesovs, er fortsat populær blandt 4 af 10 35- til 74-årige. Kun 9 pct. af de 18- til 34-årige spiser retten til aftensmad.

Kilder: Vegetarisk Forening, Coop Analyse og Karolines Køkken

