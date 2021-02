Har du Danmarks mærkeligste eller mest geniale hjemmekontor? Vi vil se det

Alle de rigtig seje arbejder stadig derude i virkeligheden for at holde landet kørende, men for mange af os er hjemmekontoret blevet uundgåeligt. Og har måske været det længe.

Det er bare ikke alle, der lige har et ledigt kontormiljø for enden af gangen, så for en del derude i det ganske land betyder det nogle kreativt improviserede løsninger, som verden fortjener at se. Og måske lade sig inspirere af.

Det vil vi gerne hjælpe med, og derfor inviterer vi nu hele Danmark til at dele deres yndlingsdetalje(r) fra hjemmekontoret.

Sidder du ved et Gurli Gris-skrivebord i en halv meters højde? Har du indrettet brændeskuret til kontor? Er du rykket tættere på køleskabet for at spare skridt? Gået i kælderrummet for få fred? Er tørretumbleren blevet en overraskende behagelig kontorstol? Er ungernes køjeseng? Kondicyklen?

Eller har du egentlig et glimrende hjemmekontor, som bare har lige præcis DEN frække, spøjse eller helt igennem geniale detalje, som du er pænt glad ved, ja, så vil vi se det.

Detaljerne

Alle bud er velkomne, og Politikens Forlag har smidt en god krimi i puljen, som vi udlodder tre stk. af.

Der er tale om den nye ’Ulvesommer’ af Hans Rosenfeldt, der også er ophavsmand til tv serierne ’Broen’ og ’Marcella’.

Vi trækker de tre vindere blandt alle indsendte videoer.

Så nup din smartphone, og optag maks. 90 sekunder fra hjemmekontoret. Vis os din virkelighed, og sæt gerne et par ord på undervejs. Peg også gerne telefonen forbi dig selv, så vi kan se, hvem der arbejder lige her (ikke et krav, hvis du gerne vil være inkognito).

Så sørger vi for, at hele Danmark kan få et kig indenfor på lige netop din arbejdsplads i denne mærkelige tid. Og måske lade sig inspirere. Eller bare få et godt grin. Din video bliver ikke nødvendigvis vist i sin helhed, men måske klippet sammen med nogle andres.

Mener du, at din detalje vises lige så godt på et stillbillede, så smid sådan et af sted.

Videoen nedenfor viser et eksempel på, hvordan det kunne gøres. Fra Politiken-journalist Peter Jørgensens skur, der er blevet til et (lidt for køligt) hjemmekontor. (Optag i bredformat ligesom Peter. Altså – læg telefonen ned).









Deadline onsdag 17. februar kl. 12.00.

Skriv fornavn og by, når du uploader din video via WeTransfer til:

pj snabel-a pol.dk

Sådan bruger du WeTransfer

Vi vil gerne have din video via WeTransfer, fordi kvaliteten på den måde ikke bliver forringet.

WeTransfer er et filoverførselssystem, der ikke kræver installation.

1. Gå ind på wetransfer.com i en browser på din smartphone. Eller din computer for den sags skyld. Frit valg!







2. Tryk på den store blå knap.









3. Find filen i din kamerarulle – under ’fotobibliotek’, ’galleri’ eller tilsvarende.







4. Find din fil. Overfør den. Og sæt den til at sende til pj snabel-a pol.dk.

Wetransfer beder også om din egen mail, hvortil den sender en bekræftelseskode, du skal indtaste, før overførslen går i gang.