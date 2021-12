Guide: Gør tingene på nye måder, og sæt ikke hårdt mod hårdt

Viljestærke børn ved, hvad de vil i livet, og de er klar til at kæmpe for det i en grad, så selv den mest trænede forælder ofte må give op. Med et viljestærkt barn derhjemme vil I opleve, at jo mere I forsøger at presse jeres krav og forældreholdninger igennem, jo mere vil barnet kæmpe imod og holde på sit, og jo flere ufrugtbare konflikter vil I få.

Derfor er det tid til at gå nye kreative veje i stedet for at sætte hårdt mod hårdt, hvis du har en viljestærk derhjemme, siger familieterapeut Smilla Lynggaard.