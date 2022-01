»Det lyder som en meget stor stigning«: Ministeren er overrasket – og nu vil regioner rydde op i udskældte Flextrafik

Der er behov for et lokalt, regionalt og landsdækkende serviceeftersyn af den udskældte Flextrafik, mener formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V). Også Midtjylland vil have vished for, at chaufførerne kører under ordnede forhold.