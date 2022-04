Den nye 3F-formand ved godt, det er alvor. Tallene taler for sig selv

3F’s nye formand vil aktivere lokalafdelinger og tillidsfolk i bestræbelserne på at kapre nye medlemmer, på et tidspunkt, hvor de klassiske fagforeninger bløder. Og så skal Arne-pensionen udvides, hvis politikerne bliver ved med at hæve pensionsalderen.