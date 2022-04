Ekspert: Alt for mange lønmodtagere frygter det – men det er en misforståelse af de helt store

Tidligere ansatte i 3F tør ikke stå frem og fortælle om et hårdt og presset arbejdsmiljø af frygt for konsekvenserne, hvis de bryder tavshedsklausul. Men ingen klausuler kan fratage ansatte retten til at italesætte og anmelde et dårligt og chikanøst arbejdsmiljø, siger ekspert.