Professor: Det har stor betydning, hvordan solbrillen er udformet, hvis den skal beskytte dig mod skader fra uv-stråler

Ultraviolette stråler øger risikoen for en lang række øjensygdomme, men over halvdelen af os tænker aldrig eller sjældent på at beskytte øjnene med solbriller, hat eller kasket, viser undersøgelse.