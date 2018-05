Tre versioner af samme bil ser ens ud, og de kører i varierende grad på el Hyundai Ioniq fås nu i tre udgaver: En ren elbil og to forskellige hybridversioner, der sælges til samme pris.

Hvis man køber en Hyundai Ioniq, kommer man altid til at køre på el. Dog i varierende omfang, alt efter hvilken af de tre versioner af bilen man vælger.



Det behøver ikke at være økonomien, der afgør valget. De tre versioner koster det samme: 264.975 kroner.

Om Hyundai Ioniq Ioniq hybrid:

263.975 kr. Forbrugstal: 29,4 km/l. Motor: 1,6 liter/105 hk plus elmotor på 43 hk. Ioniq pluginhybrid: 263.975 kr. Forbrugstal: 90,9 km/l. Motor 1,6 liter/105 hk plus elmotor på 60 hk. Ioniq electric: 263.975 kr. Rækkevidde: 280 kilometer. Elmotor på 120 hk.



Hyundai Ioniq kom på markedet i Danmark sidste forår. I første omgang i en hybridudgave, hvor benzinmotoren får støtte af elmotor.

Sidste sommer kom den rene elversion, og nu er trioen komplet med en pluginhybridbil. Her kan man lade batteriet op, og ifølge de officielle målemetoder kan man køre op til 62 kilometer på el. Man slipper dog ikke for, at benzinmotoren undertiden går i gang, selv om der stadig er strøm på batteriet.

Hyundai tør godt udpege den model, som de regner med at sælge flest af:

»Vi regner med at sælge i alt 1.500 Ioniq i år. Halvdelen vil være pluginversionen, tror vi. Den normale hybridversion vil tage 10 procent af salget, og de resterende 40 procent vil være den fuldt elektriske model«, siger Annegrethe Skovby, pressechef hos den danske Hyundai-importør.

Pluginversionen forekommer at være det bedste køb. Man kan køre ganske meget på el, men man kører bare videre på benzinmotoren, når der ikke længere er strøm nok på batteriet. I de to hybridversioner vil man dog altid have en vis mængde strøm på batteriet.

Ved opbremsning skaber bilen strøm, så elmotoren vil altid fungere som en kraftreserve.

Nu og da på benzin

Vi har kørt en kort prøvetur i pluginversionen. Inden afgang trykker vi på den knap, der skal give ren elkørsel, men da vi også har skruet lidt op for varmeapparatet, oplever vi alligevel, at benzinmotoren går i gang med det samme.

Foto: Hyundai Kabinen er stort set ens i de tre udgaver af Hyundai Ioniq.

»Sådan er bilen konstrueret, og det kan du ikke gøre noget ved, selv om du egentlig har valgt, at bilen udelukkende skal køre på el. Du kan også opleve, at benzinmotoren går i gang, hvis du træder speederen hårdt ned. Elmotoren yder 60 hestekræfter, men hvis du kører på en måde, som kræver flere hestekræfter, vil benzinmotoren gå i gang af sig selv«, forklarer Steffen Møller Andersen, aftermarket training manager hos Hyundai.

Han vil heller ikke påstå, at man altid kan opnå det officielle forbrugstal på 90,9 km/l i pluginversionen.

»Men hvis du lader bilen konsekvent op og kører pænt og roligt, kan du opnå et forbrugstal på omkring 60 km/l«, siger Steffen Møller Andersen. Han anslår, at hvis man aldrig selv lader bilen op, vil man køre omkring 20 km/l.

Vi prøvekørte Hyundai Ioniq i hybridversionen sidste år, og vi opnåede omkring 19 km/l.

Elversionen af Hyundai Ioniq har vi ikke prøvekørt, men umiddelbart ser den ud til at stå lidt svagt over for den nye Nissan Leaf. Hyundai Ioniq har en rækkevidde på 280 kilometer, hvor Nissan Leaf er oppe på 378 kilometer – i begge tilfælde efter den nuværende NEDC-norm.

I ingen af de tre versioner skal man selv tænke over at skifte gear. I de to hybridversioner er der sekstrins automatgear, mens elbilen klarer sig uden en egentlig gearkasse. Her er der som i andre elbiler kun ét fremadgående gear, som er tilstrækkeligt til alle forhold.

Brintbil opkaldt efter bornholmsk by

Hyundai vil udvide sin elektriske satsning. I begyndelsen af næste år kommer den højbenede Kona som elbil. Den får større batteri end Ioniq og dermed en længere rækkevidde. Desuden kommer Hyundai med Nexo, som også er en slags elbil. Den tankes med brint i stedet for strøm, og via brændselsceller producerer den sin egen strøm.

Bilen er opkaldt efter Nexø på Bornholm. Ifølge Hyundai er inspirationen til navnet hentet i det bornholmske Bright Green Island-projekt, der handler om at gøre Bornholm til et bæredygtigt, CO 2 -neutralt øsamfund i 2025.

Hyundai Nexo er i Danmark i 2019.