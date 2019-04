Spørg Søren Ryge: Hvordan får vi svanefar til at holde sig nede i sin del af haven?

Dorte og Anders: Vi har en dam i den nederste del af haven, og hvert forår tager et svanepar ophold i dammen, hvor de bygger rede.

Der er noget H.C. Andersen-idyl over svaneparret, men desværre turnerer de rundt i haverne, hvor de græsser. Det sviner ganske meget med store grønne svanelorte. Dertil kommer, at hannen kan stå i timevis og puste sig op og snappe ud efter sit eget spejlbillede i vores kældervinduer.

Har du et godt råd til, hvordan vi kan begrænse svanerne til den nederste del af haven, så vi undgår svineriet, og svanefar sparer på kræfterne, så vi dermed slipper for at pudse vinduerne udvendigt så ofte?

Søren Ryge Petersen:Det er jo det rene eventyr! Jeg har selv en dam nede i haven, og der kommer ænder og rørhøns, mens jeg må nøjes med at drømme om svaner. Derfor har jeg ingen erfaringer med at holde dem inde eller ude, hindre dem i at skide og spejle sig i vinduer.

Jeg nøjes derfor med at foreslå det oplagte: At sætte et lille diskret hegn op de rigtige steder, bare en meters penge i højden, sort plastik. Svanerne finder jo ikke på at flyve inde i en have; de skal have langt tilløb, før de letter, så der skal ikke megen forhindring til, før de stopper.

Og så er der kældervinduerne, hvor hannen ser sit eget spejlbillede og tror, det er en konkurrent. De må kunne afdækkes på en eller anden måde, så de ikke spejler (selv om jeg ikke kan forstå, at svanesnavsede kældervinduer kan være et problem, men det er jo en helt anden historie, som jeg skal blande mig udenom).