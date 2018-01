Danmarks ambassadør: I Silicon Valley siger de, at tech-virksomhederne ikke længere er USA's ufejlbarlige børn Tech-ambassadør kræver international regulering, men siger også, teknologi kan revolutionere udviklingsbistanden.

Når Danmarks tech-ambassadør siger, at »Margrethe Vestager ikke var Jordens mest populære person i Silicon Valley«, er det en høflig underdrivelse. Tidligere har teknologi-giganterne betragtet EU’s konkurrencekommissær som en skadelig virus.

Sådan er det ikke længere, forsikrer Casper Klynge.

»Jeg var til brunch med nogle af de store tech-folk og investorer i Silicon Valley. Der var en klar forståelse for, at Vestagers arbejde på monopol- og konkurrenceområdet er vigtigt. En sagde til mig, at tiden, hvor tech-virksomhederne var USA’s ufejlbarlige børn og dermed urørlige, er ovre«.

»Det tror jeg er rigtigt. Vi kommer til at se et meget større pres for at regulere, og for at virksomhederne tager ansvar«.

Det er nu fire måneder siden, Casper Klynge forlod ambassaden i Jakarta i Indonesien og flyttede til Silicon Valley, opkaldt efter mineralet silicium, der er hovedkomponenten i computerchips. Fra dalen har Facebook, Google, Apple og Netflix revolutioneret verden. Undervejs har de opbygget økonomier, der svarer til mellemstore nationalstaters. Virksomhedernes globale politiske indflydelse er dog langt større.

Derfor det nye job til Casper Klynge. Som verdens første ambassadør for teknologi og digitalisering skal han varetage danske interesser over for tech-giganterne, sådan som Danmarks 80 ambassader gør det i resten af verden. Han finder det afgørende, at virksomhederne modnes og erkender det internationale ansvar, som forpligter de gamle stater.

»Vi har i den grad fået bekræftet, at teknologipolitik handler om værdier og rettigheder. Når du bruger din iPhone, hvad giver du så videre af gratis data, som bliver kapitaliseret af andre? Hvordan beskytter vi Danmarks nationale sikkerhed mod cyberangreb? Hvordan sikrer vi transparens og demokratisk kontrol med virksomhederne«, spørger Casper Klynge.

»Hvad der er ulovligt i den virkelige verden, må også være ulovligt i den virtuelle verden. Det er et grundprincip, som ikke alle tech-giganterne er helt med på endnu. Men vi ser spæde forsøg på, at de tager større ansvar. Og jeg er optimist«.

Hvad laver tech-ambassadøren? Samtalepartner Tech-giganter som Amazon og Apple er notorisk lukkede, så det er svært at forstå deres indre processer og planer. Klynge skal opbygge stærke kommunikationslinjer ind bag murene, så Danmark og virksomhederne kan gå i dialog om potentialer og problemer, fx om investeringer og menneskerettigheder.

Hvad laver tech-ambassadøren? Sensornetværk Google er 20 år gamle, mens Facebook har eksisteret i 14 år. Kun få kunne dengang forudsige, hvilken betydning de har fået for verdenssamfundet. Klynge skal fra udskudte forposter i Silicon Valley og Beijing opfange nye tendenser, den danske stat skal være på forkant med.

Indledende skepsis

Da Klynge blev udnævnt, undrede journalister og folk i tech-miljøet sig. Dels fordi tech-ambassadøren blev tildelt en uhyrlig bred opgaveliste. Men også fordi Casper Klynge i sine første interviews var ukonkret. Til Politiken afviste han at pege på bestemte områder eller tiltag, han ville arbejde for.

»Du kan sagtens kritisere initiativet for at have en meget bred dagsorden«, medgiver han i dag.

»Vi kunne være flere hundrede ansatte og stadig ikke have nok hestekræfter. Men det er rammevilkårene for et lille land. Og faktisk har vi både kontorer i København og Silicon Valley – om to uger åbner vi også et i Beijing. Vi opererer med et globalt mandat over tre kontinenter, og det er et af styrkerne i initiativet«.

Måske skyldes kritikken også en manglende forståelse for, hvad ambassadører i grunden laver. De udvikler ikke offensive politiske dagsordener, men er statens glorificerede postbude, journalister og købmænd. De er ikke fageksperter, men generalister og taler ofte ikke det lokale sprog, hvad enten det er swahili eller ’teknologisisk’.

Men hvad har Casper Klynge så konkret lavet de første fire måneder?

»Vi har etableret et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og IBM om brug af big data på migrationsområdet. Ikke blot for at kunne forudse migrationsstrømme mod Europa, men også for at se, hvor vi kan levere en mere effektiv humanitær indsats over for mennesker i nød«, siger ambassadøren.

Et andet initiativ er sidste uges internationale konference i Odense med næsten 40 deltagende myndigheder og virksomheder.

Her mødtes efterretningstjenester, udenrigsministerier og tech-eksperter for at drøfte behovet for at tage cybersikkerhed langt mere alvorligt, end det er tilfældet i dag. Et typisk diplomateksempel på convening power – evnen til at samle aktører om et bord og få dem til at diskutere en problemstilling.

»Vi er også ved at starte et samarbejde op mellem en dansk myndighed og World Economic Forum om et videnscenter i San Fransisco, som skal kigge på den fjerde industrielle revolution«, siger Casper Klynge.

»Centret skal analysere, hvordan de nye teknologiske muligheder – robotter og kunstig intelligens – påvirker arbejdsmarkedet. Men også hvad det betyder for menneskerettighederne og måden, vi skal føre kontrol med de private aktører«.

Hvad laver tech-ambassadøren? Tænketank Ifølge eksperter er den fjerde industriel revolution lige på trapperne, hvor robotter overtager mange af menneskets arbejdsopgaver. Klynge skal indsamle idéer, blandt andet via et policy-center i San Fransisco, der kan hjælpe Danmark med at udvikle ny politik, der tager hånd om udfordringerne.

Hvad laver tech-ambassadøren? Igangsætter Internationalt diplomati bygger på idéen om at placere mennesker, der ellers aldrig ville mødes, i samme rum og få dem til at diskutere problemer. Klynge skal forbinde den private sektor med NGO’er for at løse globale problemer, fx flygtningekrisen. Han kan lokke med offentlige støttemidler.

Hey, Google!

Politiken møder Casper Klynge i Las Vegas, hvor han besøger verdens største kongres for forbrugereletronik, CES. Det er nørdernes slaraffenland, hvor tech-giganterne fremviser de nyeste robotter, bøjelige fjernsyn, selvkørende biler og internetopkoblede mursten.

Ude på The Strip, hovedgaden, kæmper kasinoerne om opmærksomheden med fem meter høje Google-automater. De reklamerer for Google Assistant, en digital butler, der med talekommandoer i fremtiden skal styre alt i dit hjem: »Tænd lampen«. »Bestil en ny kjole«. »Spil noget jazz«. »Hvad er opskriften på risotto alla milanese?«.

Det er et smart produkt, som imidlertid kræver, at Google konstant aflytter dit hjem og alle dine enheder. De enorme mængder private data sender Google så til hovedkontoret i USA og bruger til – ja, hvem ved?

Manglende gennemsigtighed er et kerneproblem ved tech-virksomhederne, siger Casper Klynge. »Den helt store udfordring er, at teknologien udvikler sig så hurtigt, at det er hamrende svært at regulere det. Når vi når frem til de rigtige løsninger, har de overhalet os indenom«, siger han.

Hvordan undgår vi altid at halse efter?

»Vi skal kræve transparens og opretholde et stort pres på tech-giganterne, både fra mediernes og myndighedernes side. Vi kan ikke acceptere, der ikke tages større ansvar. Samtidig skal vi styrke den positive dialog. Det er også i virksomhedernes interesse at få defineret regler og rettigheder på en måde, som skaber muligheder, men også beskytter basale værdier«.