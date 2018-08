Digitalt: Smarture har vristet sig fri af mobilen Nu hvor den første bølge af begejstring har lagt sig, er smarture så småt ved at blive en del af almindelige menneskers virkelighed. De bedste af dem kan nu bruges helt uden en smartphone, og der er efterhånden et ur til enhver smag – uanset om ønsket er at måle sine præstationer eller at få smukt design.

FOR ABONNENTER Fitbit Ionic. Der findes et hav af fitnessarmbånd og trackere. Men med et fitnessorienteret smartur behøver du ikke tage trackerne af og på, du har dem hele tiden med dig. Sensorerne i f.eks. FitBit Ionic er aktive hele tiden, og alligevel lover FitBit en batterilevetid på over fire dage per opladning. Disse sensorer måler alt fra din puls med den indbyggede pulsmåler, til hvor langt du har løbet med den indbyggede gps. Uret har endda en sensor, der måler ilt i blodet, men den slås først til engang i fremtiden via software. Ionic kan også bruges til svømning, for det er vandafvisende ned til 50 meters dybde og kan i øvrigt også måle din søvnkvalitet. Du kan lægge musik ind på uret, så du ikke behøver have mobilen med, når du er ude at løbe, og så kan du også lægge din egen personlige træner ind i uret ved hjælp af FitBits software. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind