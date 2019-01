6 spørgsmål du skal stille dig selv, før du køber trådløse øretelefoner

Hvornår lytter du til musik og podcast, og i hvilke omgivelser. Her er seks spørgsmål, det er værd at stille sig selv, inden man kaster sig ud i kabelfri lytteoplevelser.

Trådløse høretelefoner har aldrig haft et specielt godt ry – hvis lydkvalitet er en prioritet. Især blandt modne teknologifans hersker en vis skepsis over for de mange trådløse øretelefoner – altså de små modeller, der sidder inde i ørerne – der lige nu vælter ud på markedet. Lytter du til musik på din smartphone, er du nu tilmed tvunget til at bruge en klodset adapter eller tage springet over i det trådløse, fordi smartphone-producenterne har droppet det analoge hovedtelefonstik.