Hentet 764.277 gange på en uge: Ny kørekort-app slår alle rekorder

Den nye kørekort-app, der blev præsenteret i sidste uge, har slået alle rekorder for, hvor populær en app fra det offentlige kan være. Alene det første døgn blev appen hentet 525.781 gange, og appen har dermed overgået de ellers populære forgængere Smittestop og NemID-appen i popularitet det første døgn.

En ny opgørelse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at appen i løbet af den første uge, den har været tilgængelig, nu er blevet hentet 764.277 gange, og selv om stormløbet mod diverse app stores dermed ser ud til at være stilnet lidt af, overrasker tallet transportminister Benny Engelbrecht (S).

»Det er virkelig imponerende, at danskerne har taget så godt imod kørekort-appen, og vi kan se på vores data, at folk ikke bare henter appen, men også er i fuld gang med at bruge den. Nu har jeg tidligere været skatteminister, og der er det som bekendt ikke alle digitale løsninger, der har fungeret fra dag 1, derfor er det virkelig dejligt at have en app, der bare virker«, siger Benny Engelbrecht.