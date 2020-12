Det begyndte som et chatprogram til et falleret spil, nu er techfirma solgt for 170 milliarder

I 2009 begyndte et nyt spilfirma ved navn ’Tiny Speck’ at udvikle et onlinespil, som de håbede ville tage verden med storm. Men de opdagede hurtigt, at det var svært at koordinere arbejdet og få de rigtige mennesker til at samarbejde på de rigtige tidspunkter. I en virksomhed fyldt med programmører var løsningen oplagt – de udviklede et samarbejdsværktøj, som var en mellemting mellem et intranet og et chatprogram, de kunne bruge internt i firmaet.

Med det nye samarbejdsværktøj gik arbejdet hurtigt og effektivt, og de kunne i 2011 lancere computerspillet Glitch. Hvis du aldrig har hørt om det, er det ikke så underligt. Det blev dog ikke nogen større succes, for det viste sig, at firmaet havde lavet en fundamental fejl.

Hele spillet var på lavet på platformen Flash, som Apples grundlægger Steve Jobs ikke brød sig om, og derfor fungerede spillet ikke på iPhones og iPads, der i mellem tiden havde overtaget techverdenen.