DIGITALT: Vi elsker skyen – men glemmer, at den kan hackes Danmark blandt er de lande i Europa, der bruger cloud-tjenester allermest, men sikkerhedseksperter advarer mod at stole for meget på dem.

Vi elsker at putte ting op i ’skyen’. Altså at lagre vores fotos, filer og dokumenter i digitale lagerhoteller.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort onsdag. Mere end halvdelen af danskerne anvender nu de såkaldte cloud-tjenester som lager for deres private filer, herunder fotos og dokumenter. Oven i denne brug af skyen kommer andre sky-baserede tjenester, som f.eks. streamingtjenester á la Netflix og Spotify, eller web-baserede e-mail-tjenester som Gmail.

Nummer tre i EU

Indenfor EU er det kun befolkningerne i Island og Sverige, der er endnu gladere for at lagre digitale ting i skyen end danskerne er.

Hvor 55 procent af danskerne nu bruger skyen som en fjernlager-harddisk, er det 57 procent af svenskerne og 59 procent af islændingene.

I den anden ende af skalaen ligger østeuropæiske EU-lande som Bulgarien, Kroatien og Polen, hvor henholdsvis 18, 16 og 15 procent af befolkningen benytter datalagre i skyen i stedet for f.eks. harddiske på computere eller andre, fysiske lagringsformer.

En forklaring kan være, at Danmark har en bedre Internet-infrastruktur end mange af de EU-lande, der har et lavere skylager-forbrug.

Forskellen kan dog også være kulturel, fortæller Thomas Grønne, sikkerheds-ekspert og direktør i det danske IT-sikkerhedsfirma Credocom:

»Danmark er almindeligt anerkendt blandt teknologiproducenter som et land med meget høj appetit på nye teknologier. Mit eget bud er, at danskerne generelt er godt med på teknologifronten og gerne vil have effektive og nemme løsninger, hvilket mange cloud-baserede løsninger er«.

Vi glemmer sikkerheden

Men selv om danskerne er med fremme på det teknologiske beat, halter det ifølge Thomas Grønne på med forståelsen af, hvordan disse tjenester egentlig fungerer, og hvad det er op til forbrugerne selv at holde styr på:

»Vores oplevelse er desværre, at meget få der benytter skytjenester, tænker grundigt nok over sikkerhedsaspektet. Tjenesteudbyderen har ansvar for sikkerhed af selve tjenesten, men brugeren har selv ansvaret for sikkerhed i forhold til data i tjenesten. Det kaldes i for ’The Shared Responsibility Model’«.

Grønne forklarer, at sky-tjenester som Apples iCloud, Google Drive og Dropbox ofte anvender denne model, hvor ansvaret for det lagrede materiale er delt. Men brugerne forstår ikke altid, hvilken del af ansvaret de selv sidder med.

»Dropbox har ansvar for at tjenesten er tilgængelig. Men det er dit eget ansvar at sikre de dat, du lægger i Dropbox, f.eks. med backup eller med kryptering, hvis du ønsker de skal være fortrolige i tilfælde af tyveri. Det er ikke Dropbox´ ansvar at forhindre at dine data stjæles. De laver nogle mekanismer, der gør det sværere at stjæle dem, men ikke umuligt. «

De store kan også hackes

Netop Dropbox var i 2012 involveret i et hackerangreb, hvor 68 millioner af tjenestens brugere fik deres kodeord stjålet, og de dukkede fire år senere op på nettet, hvorefter alle med lidt teknisk forstand kunne logge ind på konti, hvor brugeren ikke havde skiftet deres kodeord i mellemtiden.

Apples iCloud gennemgik I 2014 en større hacker-skandale, da en række kendte, kvindelige Hollywood-stjerners private og ofte meget intime fotos lagt ud på nettet, efter de var blevet stjålet fra sky-tjenesten.