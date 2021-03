Anmeldelse: Er du træt af iPhone? Så overvej Samsungs nyeste flagskibsmodel

Adskillige undersøgelser viser, at cirka 60 procent af danskerne foretrækker iPhone frem for Android-smartphones, og at Apple-fans gerne betaler ekstra for det fine æble-logo samt adgangen til Apples økosystem og dets simple brugervenlighed.

Men hvis du nu skulle være træt af at betale for Apples særkender og hellere vil have funktionalitet for pengene, har der aldrig været et bedre tidspunkt end nu til at skifte over til Android. Brugerflader som Samsungs One UI kan sættes op, så de fungerer helt lige så enkelt som iOS, og især på de dyreste flagskibstelefoner får du mere og bedre funktionalitet for pengene end på iPhone.