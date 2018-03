E-handelseksperter: Amazon kommer til Danmark snart - eller før Black Friday

Ekspert advarer mod monopolstatus

Detailgigantens indmarch kan også være starten til et marked, hvor en spiller får næsten monopolagtig status, mener Dorte Wimmer.

»Hele ideen med 'voice' (det, at du bestiller varer ved at tale til Amazons elektroniske assistent Alexa, red.), kommer til at betyde, at du bliver 'låst' på Amazon som leverandør. Og så styrer de, hvad og hvor, du køber ind«, siger hun og peger på, at 18-25 årige allerede nu finder det helt naturligt at tale til Alexa.

Hvis man for eksempel bare bestiller kaffe, vaskepulver eller batterier, så kan Amazon vælge, hvilken kaffe, vaskepulver eller batteri og fra hvem. Muligvis deres eget brand. De producenter, der vil med i butikken, må levere efter Amazons vilkår.

I USA er Amazon nu så store, at de er ved at overhale Google som foretrukken søgemaskine, fordi folk søger deres produkter direkte hos den, der kan levere dem.

»I USA handler flere og flere kun på Amazon, fordi de har et abonnement, der gør levering gratis. På den måde risikerer vi, at de er ved at opbygge et monopol, og det er aldrig godt. Små butikker og webshops kommer til at have det svært, for enten lægger de sig under Amazon, så tager de deres del af kagen. Eller også er du der ikke, tjener du måske slet ingenting«, siger Dorte Wimmer.