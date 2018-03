Wikipedia: Vi har ikke indgået noget partnerskab med Youtube Youtube gjorde regning uden Wikipedia, da de meddelte, at sidens indhold skulle bruges til at bekæmpe konspirationsterorier. Eksperter mener samtidig, at Youtubes planer kan gøre det hele meget værre.

Youtube er fyldt med videoer, der er med til at holde konspirationsteorier og ’fake news’-historier i live.

Det mener ledelsen hos det Google-ejede videosite nu er så stort et problem, at de bliver nødt til at gøre noget.

Så nu vil de lægge informationer fra Wikipedia ind sammen med de videoer, der omhandler noget kontroversielt. Men Youtube har gjort regning uden Wikipedia.

»Vi blev ikke adviseret«

Det var Youtube-topchefen Susan Wojcicki, der annoncerede det nye initiativ under tech-delen af af kulturfestivalen SXSW i Austin tirsdag. Hun har været med hos Google fra starten, for det var i hendes garage, at Sergey Brin og Larry Page startede virksomheden.

»Når vi ser en video om en konspirationsteori – og her bruger vi Wikipedias liste af internet-konspirationsteorier– sætter vi information ind fra Wikipedia, der samtidig viser, at man kan gå derhen for at få mere at vide«, fortalte Wojcicki.

Det sætter Wikipedia pris på, men føler også trang til at meddele, at de altså ikke var indgået i noget officielt partnerskab med Youtube:

»Vi bliver altid glade, når mennesker, virksomheder og organisationer anerkender Wikipedias værdi som en samling af gratis viden. I dette tilfælde har hverken Wikipedia eller Wikimedia-fonden lavet nogle formelle aftaler med Youtube. Vi blev ikke adviseret om udmeldingen på forhånd«, skriver folkene bag online-leksikonet i en pressemeddelelse.

Eftersom Wikipedia er et non-profit-projekt, der er åbent og gratis for alle, vil organisationen nemlig helst ikke give indtryk af, at de favoriserer Youtube:

»Wikipedias indhold kan genbruges af alle, og det er en del af vores hovedmission... vi vil have alle mennesker i hele verden til at bruge, dele, bidrage til og remixe Wikipedia«.

’Wiki-vandalisme’

For nogle internet-forskere er det sidste netop problemet ved hele affæren.

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for, at Wikipedia bruges som faktuelt alternativ til videoer, der omgås sandheden på mere tvivlsom manér.

»De fleste forskere er enige om, at jo mere disse tjenester bliver afhængige af hinanden, jo nemmere er de at manipulere«, siger Joan Donovan, der forsker i teknologiens sociale forhold og etik på instituttet Data & Society i New York.

Donovan henviser til den såkaldte ’Wiki-vandalisme’, hvor brugere af f.eks. Wikipedia retter teksten til, så den passer med en given, ofte politisk eller kontroversiel dagsorden. Disse rettelser bliver som regel ført tilbage til mere objektive formuleringer igen af de mange, frivillige Wikipedia-redaktører.

Men det kan tage noget tid, før det bliver opdaget, og der kan derfor være tidspunkter, hvor Wikipedia-teksten rent faktisk understøtter den Youtube-konspirationsteori, den egentlig skulle bidrage med et modstykke til.

Det får Joan Donovan til at spørge:

»Bliver der mon sat en tracker på, så vi kan se, når nogen vandaliserer de pågældende Wiki-sider? Ofte findes problemerne ikke i tingene selv, men hvor de mødes«.