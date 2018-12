Nytårsanalysen: For et år siden droppede Lars Dahlager at spise oksekød - altså lige bortset fra, når han falder i

Jeg er ikke et 10-procents menneske, sådan en type, der kan skære lidt hist og foretage småforandringer i hjørnerne af livet. Det, der blandt sundhedsfolk kaldes små-skridt-metoden, hvor man erstatter letmælken i latten med minimælk eller drikker »tre glas vin mindre om ugen«, som det hedder i Sundhedsstyrelsens brochure; det der alt-med-måde-synspunkt, som jeg finder utåleligt.

Næ, jeg er mere til de store dogmer, hvor jeg proklamerer, »nu dropper jeg al stivelse i to måneder«, eller »til august skal jeg have en overkrop som Brad Pitt«, sådan som jeg gjorde i juli (det lykkedes ikke). Jeg finder det meget lettere at håndtere slankekure, kropsforbedringer eller livsomlægninger ved at opfinde hjemmelavede sakramenter og sætte semifascistoide regler op. Det er ikke vigtigt, om de er moralsk sammenhængende eller rationelle, de skal bare være klart afgrænsede.

Siden januar 2018 har jeg været oksekødfri, i hvert fald næsten. Det er en klimating for mig, fordi oksekød er unikt skadeligt: De seneste tal fra Aalborg Universitet, der medregner afskovning, viser, at oksekød udleder omkring 37 kilo CO 2 pr. kilo kød. Det, synes jeg, er svært at retfærdiggøre.

Fra start har jeg haft en regel om, at jeg skulle kunne få en enkel festbøf i ny og næ og altså have en ventil til at synde. Men det viser sig, at de — bøfferne – ikke interesserer mig nær så meget, som jeg havde troet.

Næ, ventilen aktiveres med helt andre ting. En bøfsandwich i februar ved pølsevognen på Christianshavns Torv var den første. Jeg var på vej hjem fra arbejde, udmattet, og havde glemt, at bøfsandwich indeholder bøf.

To gange er jeg glad gået ind på en shawarmabar og har siddet og stirret på kødet, der stritter ud af pitabrødet, og tænkt: »Det er sgu da fucking okse, dit fjols«.

For et par uger siden, efter en julefrokost, fik jeg dødelig lyst til vietnamesisk pho bo-suppe (udtales FØH BA) fra District Tonkin i Dronningens Tværgade. Det var først, da jeg fik suppen, at jeg kom i tanke om, at pho ba er oksekødssuppe. Det er, som om min hjerne driver gæk med mig.

Alt i alt har jeg holdt påbuddet ret godt. Jeg har måske spist en tiendedel af mit normale forbrug. I familien har vi i løbet af i år købt én pakke hakket oksekød, og det er det. På den måde har jeg taget flere mennesker med mig i faldet.

Folk har fra starten spurgt, hvorfor jeg ikke dropper lammekød, der er mindst lige så skadeligt som okse, og hvad med hummer. Den implicitte anklage er, at jeg er inkonsekvent. Nej, for min regel handler om oksekød, ikke noget som helst andet. Jeg har heller ikke droppet svin eller ost eller ris. Jeg skruer ikke ned for varmen i mit hus, og mine morgenbade er lange og magelige.

Man kan ikke gøre det hele på én gang; båndbredden er lille og skal konkurrere med alt muligt andet i livet, der også er vigtigt. Nytårsforsæt skal være små nok til at holde i hovedet. Til gengæld skal de række dybt.