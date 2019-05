Bente Klarlund: Jeg kan ikke bevise det, men jeg er overbevist om, at stearinlys, brændeovne og lejrbål, røgpartikler eller ej, gør noget godt for min mentale sundhed

Vinterens mørke kan være krævende, men der er også noget hyggeligt ved at samles ved pejsen eller tænde et lys.

På denne tid af året vender jeg ofte tilbage til en af klassikerne, nemlig vinterdepression. Vinterdepressionen tager til i styrke i løbet af efteråret og forsvinder, når lyset vender tilbage sidst på vinteren. Man er trist, sover og spiser meget. Man får det bedre, hvis man får lys, som stimulerer hjernens indhold af glædeshormonet serotonin.

Selv har jeg hverken hang til vinterdepression eller til vinterbadning, men jeg er altid meget opmærksom på, hvor meget dagen er tiltaget i længde, og glæder mig til de lange lyse dage, hvor jeg igen kan opleve at se solen stå op og gå ned i havet ved Gudhjem.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Jeg kan godt lide lyset, men der er nu også noget fascinerende ved mørket. På den ene side er det skræmmende, men der også noget hyggeligt ved de mørke måneder, hvor vi finder sammen, tænder stearinlys og ja, hygger.

Hos mennesker er der nogle helt fundamentale biologiske og psykologiske årsager til, at mørket både kan være skræmmende og hyggeligt. Videnskab.dk fortæller, at vi skal 2,5 millioner år tilbage for at forstå menneskets psykologi omkring mørke. Dengang byttede menneskeslægten sit nattesyn ud med et perfekt farvesyn. Det manglende nattesyn gjorde os til nemme aftenbytter for rovdyr. Det var en overlevelsesmæssig fordel at frygte mørket. Derfor blev generation efter generation af mennesker mere og mere mørkeræd.

Når det er mørkt, udvides vores pupiller. Måske bliver vi bange, vi begynder at svede, og hjertet pumper hurtigere. Det er de samme funktioner, der slår til, når vi møder andre farer.

Men hvorfor synes mange af os så, at mørket er hyggeligt? Også her skal vi 2,5 millioner år tilbage i tiden, hvor vores forfædre begyndte at mestre ilden. Ilden holder mørkets farer på afstand. Derfor blev det en evolutionær fordel at være tiltrukket af ilden. Det ligger dybt i mennesket at føle hygge ved at sidde ved et bål og kigge ind i ilden eller tænde et stearinlys i stuen. Der er ingen andre pattedyr, der tiltrækkes af ild. De vil i stedet flygte ved synet af flammerne.

Når vi synes, at der også er noget hyggeligt ved vintermørket, så er det i virkeligheden nok ikke mørket, der er hyggeligt, men derimod lyset i mørket. Jeg kan ikke bevise det, men jeg er overbevist om, at stearinlys, brændeovne og lejrbål, røgpartikler eller ej, gør noget godt for min mentale sundhed.





Kilder:

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-er-vintermorke-sa-hyggeligt