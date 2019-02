Gode råd til forældre: Se YouTube med dit barn, og find knappen over anbefalede videoer og slå den fra

1 Slå automatisk afspilning fra

YouTube er, ikke så overraskende, vilde med, når dit barn ser mange videoer. Derfor har videotjenesten fra standard slået en funktion til, som automatisk starter en ny video, når den gamle er slut. Funktionen hedder ’autoplay’, og der er flere eksempler på, at den har anbefalet videoer til børn, der var alt andet end børnevenlige. Du kan slå funktionen fra med knappen over de anbefalede videoer.





2 Tal om digitale børnelokkere

Det er vigtigt, at børn, der bruger YouTube på egen hånd, ved, at der findes digitale børnelokkere. Målet er at gøre børnene bevidste — ikke bange — så sig, at der er voksne på nettet, som gerne vil være kærester med børn, selv om de ikke må det. De er ikke farlige, men man skal altid sige det til en voksen, hvis man møder nogen, som man synes opfører sig underligt eller ubehageligt. Og man må aldrig give sit telefonnummer eller andre personlige oplysninger til andre på nettet.





3 Se videoer igennem

Hvis dit barn gerne vil dele en video offentligt, skal du altid se videoen igennem, inden den bliver delt. Det giver dig mulighed for at tale med dit barn om, hvad der er på videoen, om der er nogen, der kan blive kede af, at man deler den, og hvordan andre mennesker kan forstå eller misforstå den.





4 Overvej publikum

Når man deler en video offentligt på YouTube, kan alle i verden se den. Det er sjældent, at man har en interesse i, at en video er så tilgængelig, men mange vælger den løsning, fordi det er det nemmeste. Men det betyder ikke, at det er den rigtige løsning. Tal med dit barn om, hvem der skal se videoen, og hjælp dem med at dele videoen med de personer — det mindsker risikoen for, at barnet efterfølgende fortryder at have delt videoen.





5 Se YouTube sammen

Det kan være svært at forstå, hvad ens børn laver på YouTube — især for forældre, der aldrig selv bruger videotjenesten. Spørg børnene, hvilke sjove videoer de har set for nylig, og se et par videoer sammen med dem. Tal med børnene om, hvad de godt kan lide ved videoerne, og om der er noget, de har set på YouTube, som de ikke kan lide. Det er en simpel samtale, man skal have en gang imellem på lige fod med den klassiske ’hvordan går det i skolen?’. Her er det bare ’hvordan går det på YouTube?’.





Kilder: Stine Liv Johansen, Kuno Sørensen, Rigspolitiet.