Her er det bedste og værste ved 7 populære børneapps

Momio

Anbefalet alder: 0-17 år

Fordele: Momio er et socialt medie målrettet mindre børn, og det er her de yngste træder deres første skridt på et socialt medie. Det er en sammenblanding af spil og et socialt medie, og brugerne har ikke profilbilleder, men gemmer sig bag en avatar (selvskabt digital identitet) og et kælenavn. Det sociale medie er udviklet i Danmark og har dansk support.

Ulemper: Momio er designet meget barnligt, og de fleste brugere falder formentlig fra allerede inden, de bliver 10 år. Derudover er det meget nemt for voksne med dårlige intentioner at få kontakt med børn på appen. Moderatorerne på Momio gør deres bedste, men der er mange eksempler på upassende og seksuelle kommentarer fra voksne.





YouTube Kids

Anbefalet alder: 0-12 år

Fordele: YouTube Kids er skabt specielt til de 0-12-årige, og den er udviklet med en algoritme, som udvælger indhold, der passer til barnets alder. Derudover er alt indhold, der ikke er beregnet til børn, filtreret fra. Der er ingen mulighed for at vurdere og kommentere på videoer, og det er smart, fordi det reducerer muligheden for mobning og upassende kommentarer.

Ulemper: Det sker med jævne mellemrum, at der slipper indhold gennem YouTubes filtre, der er uegnet for børn, og derfor er det godt at kigge barnet over skulderen, når det bruger appen. Og det er vigtigt at huske på, at selv om videoerne på appen er børnevenlige, kan det stadig være hjernedødt fjernsyn, der ikke lever op til dine værdier. Derudover er appens design meget barnligt, hvilket vil tiltale de yngste, men formentlig skræmme alle over 10 år væk.





YouTube

Anbefalet alder: +13 år

Fordele: På YouTube kan man se, hvordan andre lever deres liv, og det er fedt for mange unge. Det er et sted, hvor præpubertære unge får lov til at kigge ind i et ungdomsliv, der kommer lige om lidt, hvor større piger fortæller om alt fra deres første kys til menstruation. I den helt anden boldgade kan man finde gør-det selv-projekter og få optimeret sin strategi i ’Counter-Strike’ med spillevideoer. Der er med andre ord uanede mængder viden og inspiration, lige meget hvilken interesse du har.

Ulemper: På YouTube kan du også finde opskrifter på bomber, propaganda og radikaliseringsvideoer, og der er masser af indhold, som er uegnet for børn. Det gør det svært for forældre at forberede deres børn på, hvad de kan komme ud for på YouTube, fordi der er alt mellem himmel og jord. Derudover starter nye videoer automatisk, så man kommer nemt til at bruge rigtig meget tid derinde, hvis man altså ikke slår den funktion fra.





Instagram

Anbefalet alder: +13 år

Fordele: Det sociale video- og billedmedie er genialt til at følge andre — især når man er teenager og nysgerrig på, hvordan andre præsenterer deres liv. Det er nemt at få en privat profil, og det giver en stor gennemsigtighed, når det kommer til, hvem ens billeder og videoer bliver delt med.

Ulemper: Flere undersøgelser viser, at unge vurderer den som den mest negative sociale app, fordi de er bange for at gå glip af noget og føler et pres til at se godt ud og præstere på Instagram. Hvis man har det dårligt, kan det være svært at gennemskue, hvad der er sandt og falskt, når alle andre ser ud til at leve perfekte liv. Derudover kan Instagram have et meget negativt kommentarspor i visse sociale cirkler.