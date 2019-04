Test: Det billigste chokoladepåskeæg er bedst

Det smager af kakao og har en skal, der er tynd som et ægte æg. Børnenes påskeæg har fået en højere kvalitet, og det billigste af dem bliver kåret som favorit af Lørdagslivs to testdommere.

Når påskesolen viser sig, begynder mange børn at glæde sig til at knække små stykker chokolade af det traditionsrige påskeæg. Siden efterkrigstiden, hvor vi begyndte at kunne importere chokolade igen, har børn i alle aldre indtaget store mængder påskeæg i chokolade. Og oprindeligt var ægget en særlig gave, der varslede forårets komme – og muligheden for en ny begyndelse.

»Ægget blev allerede i 1800-tallet det ultimative symbol på forårets komme, fordi hønsene igen begyndte at kunne lægge æg. Vi havde ikke mulighed for at få den vigtige proteinkilde om vinteren, og derfor blev ægget en særlig forårsgave«, siger Caroline Nyvang, der forsker i madkultur og traditioner på Det Kongelige Bibliotek.

Ægget symboliserer også Jesu genopstandelse – ikke mindst når en lille kylling prøver at bryde ud af det, som vi ser på mange danske påskeborde, når de bliver pyntet op til frokost. Men for børnene har det nok til alle tider handlet mest om at få opfyldt sukkerdepoterne.

Øko-æg hitter ikke

Til at starte med fik børnene den særlige forårsgave i form af små slik-sukkeræg, og siden hen udviklede det sig til chokoladeæg i alle former og størrelser. Men det klassiske flammeæg, der kommer i glitrende folie og indeholder en skal af lys mælkechokolade, er stadig det mest populære blandt de små, fortæller indkøberne hos Salling Group, der blandt andet sælger de populære æg i Føtex og Bilka. Og udvalget af økologiske varianter er forsvindende små, lyder det. Samme besked får vi fra Lars Aarup, analysechef hos Coop.

»Det er vigtigere, at æggene er festlige og indbydende, end at de er økologiske. Når det er en traditionsrig vare som påskeæg, går vi stadig efter de konventionelle varianter«, siger han. Men når vi voksne køber påskeæg til os selv og hinanden, er økologien og chokoladens kvalitet vigtig.

»De voksne går efter den mørke chokolades bitre smag og efter mindre mængder sukker«, siger Lars Aarup.

Hos Mad & Vin i Magasin oplever de en stigende interesse for de mørke chokoladeæg, som de kalder for »luksussegmentets påskeæg«, og de møder også stadig flere kunder, der vælger de mørke æg til deres børn.

Voksen-æg til børnene

»Kunderne bliver mere kvalitetsbevidste, og selv om det lyse chokoladeæg stadig er favoritten, køber flere og flere voksne vores eksklusive chokoladeæg af høj kvalitet til deres børn«, siger Chris Rasmussen, teamleder hos Mad & Vin, og tilføjer, at de lyse flammeæg til børn har fået en højere kvalitet end tidligere. De indeholder mindre mængder af det billige vekao og sukker og appellerer derfor i højere grad til de kvalitetsbevidste forbrugere.

»Vores udvalg af påskeæg er blevet meget bredere de senere år. Selv de billigste æg til børn smager mere af kakaosmør end tidligere, hvor de mest smagte af vekao og sukker«, siger Chris Rasmussen fra Mad & Vin, der er glad for, at de påskeæg, han kender fra sin egen barndom, har fået selskab af flere varianter i bedre kvalitet.

Samme begejstring er svær at spore hos Lørdagslivs to smagsdommere, der mødes på landets ældste konditori, La Glace i indre København. De sætter tænderne i seks forskellige påskeæg af lys chokolade. Den dårligste smag finder de, da de smager på flammeægget med den kendte tegneseriefigur fra ’Paw Patrol’, der er købt i Magasins Mad & Vin.

»Hvis jeg havde haft lukkede øjne, havde jeg aldrig gættet, at det var chokolade«, siger chefkonditor Lars Juul, hvorefter han skynder sig at skylle efter med vand.

»Det er syntetisk og meget cremet. Er det kagecreme og kanel, de har puttet i?«, spørger fødevareekspert Michael René.

Tynd som en æggeskal

Kinders klassiske variant af et påskeæg har et tyndt lag af den genkendelige mælkehvide chokolade på indersiden, og smagen vækker ingen glæde hos dagens dommere. Den er alt for sød, mener Michael René, og Lars Juul langer ud efter ægget, fordi det mangler smag.

»Du skal fornemme noget. Det skal ikke bare smelte, lige før det knaser«, siger han. Et godt påskeæg skal være så »tyndt som muligt«, for det skal »minde om en æggeskal«, slår Lars Juul fast og digter videre: »Sårbarheden, sprødheden og knækket i ægget skal vi have!«. Og lige præcis den sprødhed finder de i testens billigste variant – Chori fra supermarkedskæden Meny.

I vinderægget finder de også en ægte smag af kakao, der hverken minder om den smag af vekao, kanel eller karamel, der kendetegner flere af konkurrenterne. Det enkle påskeæg i sølvfarvet cellofan er det eneste, der smager solidt af kakao, og en perfekt smagsbalance får hurtigt overbevist dommerne om, at ægget skal have fem tjektegn og vinde testen.

»Du kan virkelig smage forskel her. Den tykke krystalagtige skal er rigtig god, har et solidt knæk og smager af kakao. Det er super opløftende, at testvinderen også bevarer bitterheden«, siger Michael René og opfordrer de andre producenter til at skrue op for den bitre kakaosmag og skære ned på den alt for søde sukkersmag. Ifølge produktbeskrivelsen har testvinderen et kakaoindhold på 31 procent og lander derfor blandt de æg, der har det højeste kakaoindhold. Den gode bund af kakaosmør og kakaomasse er også garant for den gode smag, slår dommerne fast, og næsten samme solide smag finder dommeren i det lyse chokoladepåskeæg fra Änglamark, der har et kakaoindhold på hele 40 procent.

Det økologiske æg fra Änglamark er mere end dobbelt så dyrt som testvinderen. Med en kilopris på mere end 466 kroner er det testens næstdyreste æg. Men for de særligt politisk bevidste forbrugere, der går efter både øko- og fairtrademærket, kan det måske betale sig at give lidt ekstra.





Testvinder: Chori sølv

Foto: Emma Sejersen

Købt i: Meny

Vægt: 150 gram

Pris: 29,95 kroner

Kilopris: 199,67 kroner

Chefkonditor Lars Juul: Smager meget mere af kakao end konkurrenterne, har en god bund af kakaosmør og kakaomasse. Har en god balance mellem bitterhed og sødme. Tynd som en æggeskal.

Fødevareekspert Michael René: Du kan virkelig smage forskel her. Den tykke krystalagtige skal er rigtig god, har et solidt knæk og smager af kakao. Ægget bevarer bitterheden.

Rasmus Klump

Foto: Emma Sejersen

Købt i: Magasin Mad & Vin

Vægt: 150 gram

Pris: 60 kroner

Kilopris: 400 kroner

Chefkonditor Lars Juul: Det har en meget god chokoladesmag, især anden gang jeg smager den. Tykkelsen på ægget er helt perfekt.

Fødevareekspert Michael René: Den skal have lidt tid, før smagen bundfælder sig. Den er sød, mælket, dejligt saftig og har en note af kakaosmag og tørhed til sidst. Den er rigtig god i knækket, og smagen er også fin.

Änglamark

Foto: Emma Sejersen

Købt hos: Coop

Vægt: 150 gram

Pris: 69,95 kroner

Kilopris: 466,33 kroner