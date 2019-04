Klimatænketank: Drop tre af fire kødmåltider

En gennemsnitlig dansker spiser dagligt i snit 115 gram kød fra firbenede dyr. Dertil kommer 29 gram kylling og 376 gram mælk, yoghurt og ost.

Men skal der være mad til alle, når vi når årstallet 2050 – uden at alle planetens skove er fældet for at gøre plads til landbrug, og uden at klodens temperatur går amok – så skal der skrues kraftigt ned for de animalske ingredienser i den mad, vi sætter på bordet.

Det viser en rapport om klimavenlig mad, som den klimapolitiske tænketank Concito udgiver mandag. Rapporten bygger på både dansk og international forskning i fødevarernes klimabelastning.

»Vi spiser alt for meget kød, mere end gennemsnittet i EU, så danskernes samlede kødforbrug bør skæres ned til en fjerdedel af, hvad det er i dag. Folk undrer sig nogle gange over, at Concito lægger så stor vægt på fødevarer, men de er den næststørste belastning af klimaet, kun overgået af energiforbruget. Vi kan ikke løse klimakrisen uden at se på vores madvaner«, siger Michael Minter, rapportens forfatter og programleder for Concitos program om fremtidens fødevarer.

En fjerdedel svarer til knap 30 gram om dagen af det røde kød, som belaster mest, det vil sige kød fra okse, lam og svin. Fjerkræ belaster mindre.

Hvad angår mælk, yoghurt og ost, bør vi ikke spise mere end 250 gram dagligt, altså 126 gram mindre, end gennemsnitsdanskeren gør hver dag.

Jordens folk får brug for mere mad

Det er enorme problemer, der skal løses, opsummerer rapporten.

Landbrug og skovbrug står for cirka 25 procent af CO 2 -udledningerne i verden. Men Jordens befolkning forventes at nå knap 10 milliarder mennesker i 2050, og FN’s fødevareorganisation FAO estimerer, at klimabelastningen fra fødevareproduktion kan blive mere end fordoblet.

»Den store udfordring er, at vi skal brødføde næsten dobbelt så mange, samtidig med at fødevareproduktionen er nødt til at give et langt mindre klimaaftryk«, siger Michael Minter.

’Fødevaregabet’ mellem i dag og fremtiden betyder, at der i 2050 skal fremstilles 56 procent mere mad, end der blev i 2010.

Det kræver jord. Skal der være afgrøder nok, kræver det et ekstra areal på to gange Indiens størrelse, medmindre vi begynder at dyrke jorden på en anden måde. I rapporten kaldet arealgabet.

Hvis Jordens temperaturstigning skal holdes under 1,5 grader, skal den samlede landbrugssektor både holde sin udledning nede på det abstrakte tal 4 gigatons CO 2 om året, og millioner af hektar jord skal genskoves. Men fortsætter vi med at spise og dyrke, som vi gør i dag, så vil udledningen i stedet være på 15 gigatons. Det kalder rapporten klimagabet.

Michael Minter og forskerne bag rapportens mange beregninger anerkender, at der sker teknologiske forbedringer, og at man kan nå et stykke vej ved at reducere madspild. Men det er ikke nok til at nå klimamålene.

»Når forbrugerne efterspørger mindre kød og mejerivarer, så kan den jord, der bruges til foder i dag, i stedet bruges til at dyrke menneskeføde. Og sparede arealer kan bruges til at plante skov, som kan optage CO 2 . Uanset hvilken måde beregningerne er skruet sammen, viser den internationale forskning klart, at der ikke er nogen vej uden om at skifte til markant mere plantebaseret kost«, siger Michael Minter.

På ryggen af rapporten foreslår Concito blandt andet, at offentlige institutioner og organisationer lægger en klimaplan for deres brug af fødevarer, at unge undervises i mere vegetarisk mad, og at kostrådene revideres, så de bliver mere klimavenlige.