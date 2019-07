Psykolog har skiftet holdning: Nu brøler han ad sit barn, når han er vred

I mange år har det været god latin, at børn tager skade af at blive skældt ud, og vreden har haft trange kår i familielivet. Men to nye bøger taler nu for, at forældre skal træde i karakter og gerne må »brøle« ad deres børn.