Butikker må ikke takke nej til kontanter

Uanset hvor mange skilte en butik eller en bod sætter op om, at den kun tager imod betaling med betalingskort eller en app, er det ikke lovligt.

Butikkerne skal ifølge Forbrugerombudsmanden tage imod kontanter, hvis den tager imod betalingskort.

Sådan lyder det i en afgørelse fredag.

Det skyldes en paragraf i betalingsloven, der er kendt som kontantreglen.

Den siger, at i tidsrummet mellem klokken 6 og 22 må virksomheder ikke afvise betaling med kontanter, hvis den tager imod betalingskort eller -apps.

Reglen gælder ikke det, som kaldes fjernsalg. Det dækker over køb på internettet eller gennem telefon. Det gælder også ubemandede maskiner til selvbetjening såsom ubemandede benzintanke.

»Kontantreglen er til for at beskytte de forbrugere, der vil betale med kontanter«, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

»Virksomheden må ikke begynde at sætte hindringer op, så det bliver sværere at betale kontant«.

Anerkender regler

Afgørelsen kommer efter flere henvendelser fra forbrugere og virksomheder.

Selvom erhvervsorganisationen Dansk Erhverv erkender tingenes tilstand, er der et ønske om at få lavet reglerne om. Det siger chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark i en pressemeddelelse.

»Vi anerkender, at det er sådan reglerne er«, siger han.

»Men vi mener, at tiden er moden til, at kontantpligten bliver afskaffet, og at man lader det være op til virksomhederne selv at bestemme, hvilke betalingsmidler de vil tage imod - herunder om de vil tage imod kontanter.

Han medgiver, at det er muligt at få dispensation, som reglerne er i dag. Det sker ved at søge om lov hos Erhvervsministeriet.

»Dispensationsadgange er restriktiv, men det er ikke umuligt at få dispensation, som i dag blandt andet er givet til nogle festivaler og flyselskaber, siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

ritzau