Flertallet af netbutikker fråser med emballagen

Den eskalerende nethandel er med al sin transport over landegrænser og sine papkasser, bobleplastkuverter og skumemballage et voksende problem for klimaet.

Og selv om nogle af de største spillere på markedet arbejder på at mindske deres klimaaftryk, gør det store flertal af danske netbutikker så godt som ingenting.

Det viser en undersøgelse fra den uafhængige pristjeneste Pricerunner, som har 1,3 millioner besøg på hjemmesiden hver måned, og som opererer i både Danmark og Sverige.

»De danske butikkers intentioner er gode nok, men der er virkelig lang vej igen, når vi spørger dem, hvad de gør i praksis«, siger Martin Andersen, direktør i Pricerunner.dk, om netbutikkerne, som i 2018 oplevede et samlet forbrug, der var 14 milliarder kroner større end året før.

E-handlen er siden 2011 vokset med 10-19 procent om året. Hvis man ser bort fra dagligvarer, tegnede e-handlen sig sidste år for 19 procent af forbrugernes køb af varer.

Samtidig er affaldsmængderne steget, så danskernes årlige udsmid af pap og papir voksede med 10 procent fra 2015 til 2016. Også mængden af plastikaffald steg med 10 procent viser tal fra Miljøstyrelsen.

Det skal være klimasmart

Ifølge Pricerunner søger forbrugerne efter grønnere og mere bæredygtige varer, når de besøger prisportalen. Og Martin Andersen ville gerne tilføje flere kriterier, så kunderne kan søge efter mere miljø- og klimavenlige varer og forsendelser. Men butikkerne halter bagefter, påpeger direktøren på baggrund af undersøgelsen, som analysefirmaet Kantar Sifo har gennemført.

Her siger 7 af 10 danske netbutikker, at de har en strategi for bæredygtig handel, men kun 2 af 10 gør noget konkret for at pakke med genanvendeligt plast eller pap, og kun 4 procent går efter mere klimavenlig transport.

»Alt for få butikker gør noget aktivt for at mindske forbruget af plastik eller sikre bæredygtig transport af deres varer. Butikkerne må steppe op og være mere klimasmarte, for det forventer forbrugerne«, siger Martin Andersen.

Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv Jakob Zeuthen bakker op.

»Jeg er begyndt at se genbrugsmærker på nogle pakker, men jeg har for eksempel også oplevet at modtage en æske chokolade, der var pakket i en kæmpe kasse på størrelse med en halv flyttekasse. Vi er nødt til at trykke ressourceforbruget ned«, siger Jakob Zeuthen.

Genbrugspap og cykeltransport

I Sverige går 15 procent efter miljøvenlige speditører, og 6 procent har helt droppet plastik i deres pakninger. Svenske nethandlende er desuden mere tilbøjelige til at stramme deres returpolitik, og på den måde få kunderne til at overveje deres køb bedre og undgå, at varer sendes frem og tilbage i stor stil. Til gengæld er der mindre fokus på genbrugsemballage i Sverige.

Oplysninger om emballage og transportmetoder var så godt som ikkeeksisterende, da Politiken foretog prøvekøb i de 9 webbutikker, som står for mest nethandel i Danmark, og på Matas.dk. Det viste sig, at 5 af de 10 kom i en emballage, der var større, end varen krævede. 5 indeholdt både plast og pap.

Men der er også gode takter på vej blandt de største netbutikker, forlød det, da Politiken spurgte, hvad de gør for at mindske nethandlens klimaaftryk.

Både Salling Group og Coop ansporer kunderne til at hente varerne i butikker, hvor de alligevel skal hen for at købe ind. Begge kæder arbejder på at genbruge pap og plast.