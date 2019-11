Rasende stjernekok trækker Michelin i retten: »De har fornærmet vores region; mine ansatte var rasende«

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Blev der brugt engelsk cheddarost i en soufflé på den franske alperestaurant La Maison des Bois?

Det er et af kernespørgsmålene i en retssag mellem stjernekokken Marc Veyrat og Michelin-guiden.

Den franske kok har hevet restaurantguiden i retten, fordi hans restaurant har mistet én af sine tre stjerner tidligere i år.

Marc Veyrat beskylder ifølge CNN Michelins anmeldere for slet ikke have besøgt restauranten og kræver både at få udleveret samtlige navne på anmelderne plus kvitteringer for deres måltider på La Maison des Bois.

Desuden vil han have, at restauranten bliver fjernet helt fra guiden til verdens bedste spisesteder.

Selv om der tidligere har været konflikter om uddelingen af Michelin-stjerner, er det første gang, en kok har lagt sag an mod den toneangivende guide.

Kendt for brug af lokale råvarer

Retssagen onsdag fokuserede særligt på ét spørgsmål: Blev der brug engelsk eller fransk ost i souffléen?

»De drister sig til at sige, at vi har puttet cheddar i vores soufflé i stedet for reblochon, beaufort og tomme! De har fornærmet vores region; mine ansatte var rasende!«, sagde Veyrat ifølge Le Monde inden retsmødet.

Alperestauranten er kendt for at bruge lokale ingredienser, blandt andet urter, som indsamles i bjergene af to botanikere. La Maison des Bois får desuden æg og mælk fra egne køer og høns.

Marc Veyrat var ikke til stede under retsmødet, men hans advokat havde medbragt en video, der viste, hvordan souffléen bliver tilberedt.

Veyrat har tidligere udtalt til France Inter, at souffléens gule farve skyldes, at safran indgår som ingrediens i opskriften.

»Herren, der kom på besøg, troede, det var cheddar, fordi det var gult. Er det, hvad I kalder kendskab til et sted? Det er simpelthen skørt«.

Michelin vil have 30.000 euro i erstatning

Striden mellem kokken med den bredskyggede hat og Michelin-guiden handler dog ikke kun om ost. Veyrat føler, ligesom mange andre kokke på verdens bedste restauranter, et stort pres i forbindelse med uddelingen af Michelin-stjernerne.

Kokken har tidligere fortalt CNN, at han de seneste tyve år altid har ligget søvnløs tre måneder op til offentliggørelsen af guidens afgørelser. Desuden har han døjet med en depression i et halvt år efter at have mistet den ene af La Maison des Bois’ tre stjerner.

Michelins internationale direktør, Gwendal Poullenec, har antydet inden retssagen, at souffléen – en notorisk vanskelig ret – muligvis ikke er det eneste skrøbelige i sagen.

Direktøren sagde til CNN, at han betragter kokke som »sande kunstnere«, og at nogle af dem er »stolte« og »skrøbelige«.

Han understregede samtidig, at Veyrats talent i et køkken slet ikke står til diskussion. Omvendt er det ifølge Poullenec Michelin-guidens fornemste opgave at forsyne forbrugerne med uvildige vurderinger af verdens bedste restauranter. Guiden vil derfor under ingen omstændigheder udlevere navnene på deres anmeldere til Veyrat.

Michelin-guidens advokat sagde under retssagen, at Veyrats krise bunder i »narcissisme«.

Ifølge The Telegraph kræver den 69-årige kok et symbolsk beløb på én euro i erstatning.

Michelin-guiden derimod rejser nu et erstatningskrav på 30.000 euro i kompensation for tab på grund af dårlig omtale.

Der forventes en afgørelse i sagen 31. december.

Kokke under pres

Konflikten mellem Veyrat og Michelin er langt fra første gang, en kok langer ud efter den magtfulde guide.

For to år siden krævede en anden fransk stjernekok, Sébastien Bras, at få sin højtrangerede restaurant fjernet fra guiden, da han efter at have holdt fast i sine tre stjerner gennem ti år ikke længere kunne håndtere det pres, der er forbundet med at fastholde det maksimale antal stjerner.

I første omgang imødekom guiden hans ønske, men genoptog restauranten i guiden i 2019 – dog med en stjerne mindre.

Så sent som i sidste uge var Michelin-guiden i vælten, da Japans bedste sushirestaurant på trods af sine tre stjerner blev slettet fra guiden.

Begrundelsen lød, at det i praksis er blevet umuligt for almindelige mennesker at få et bord på restauranten.