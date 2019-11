»Verdens bedste sushirestaurant« mister sine tre michelinstjerner

Automatisk oplæsning Beta

Flere medier omtaler den som ’verdens bedste sushirestaurant’.

Hvad de helt nøjagtigt baserer det på, er lidt uklart, men sikkert er det i hvert fald, at Sukiyabashi Jiro i Tokyo har haft de maksimale tre stjerner i Michelinguiden, lige siden den franske dækfabrikant begyndte at guide til Japans hovedstad i 2007, og at de nu har mistet dem allesammen.

Rub og stub.

At restauranten, som nogle måske vil kende fra Netflix-programmet ’Jiro Dreams of Sushi’, ikke længere optræder i den lille røde restaurantguide handler dog ikke om, at kvaliteten af den rå fisk med ris er faldet. Det handler om, at Sukiyabashi Jiro ikke længere er åben for offentligheden.

Det skriver The Guardian.

»Vi kan forstå, at Sukiyabashi Jiro ikke tager imod reservationer fra den almindelige offentlighed, hvilket gør, at den falder uden for vores område«, har en talskvinde fra Michelinguiden udtalt, da 2020-guiden for Tokyo udkom i går.

»Det er nok ikke helt sandt at sige, at restauranten har mistet sine stjerner, men den er ikke længere relevant for vores guide. Michelins politik er at introducere til restauranter, hvor alle kan tage hen for at spise«.

Fremover er det kun stamkunder og folk med særlige forbindelser – og mindst 2.500 kroner på lommen – der kan spise på den 94-årige chefkok Jiro Onos restaurant.

Almindelig eksklusivitet

Sukiyabashi Jiro, der åbnede i Tokyos Ginza-distrikt i 1965, er da også allerede kendt for at have en celeber gæsteliste.

Tag bare Barack Obama, som i 2014 spiste der sammen med Japans premierminister Shinzo Abe.

Angiveligt kaldte han det for den bedste sushi, han nogensinde havde smagt, og særligt en fed og dyr tunudskæring kaldet chutoro faldt i den daværende præsidents smag. Ifølge visse beretninger spiste han dog kun halvdelen af de i alt 20 serveringer.

Sukiyabashi Jiro er i øvrigt langt fra den eneste sushirestaurant i Japan, der dyrker eksklusivitet udi det ekstreme.

Det er faktisk meget almindeligt, at de såkaldte omakase-sushirestauranter, hvor en lille udvalgt skare af gæster sidder bænket rundt om en bardisk og kigger på, at kokken presser nigiri og skærer fisk, er uhyre svære at få plads på.

Restauranten er heller ikke den eneste, der mister sine michelinstjerner, fordi den ikke længere er tilgængelig for hvem som helst. Det gør også Sushi Saito i Tokyo, der har haft tre stjerner siden 2009.

Jiro Ono har ikke reageret på tabet af de tre stjerner, men på restauranten hjemmeside står der, at de »for øjeblikket oplever problemer med at tage imod reservationer«, og at »det højst sandsynligt fortsætter sådan«.