»Jeg har været deprimeret i seks måneder«: Rasende topkok kræver at blive fjernet fra Michelin-guiden

Den franske kok Marc Veyrat kræver at blive fjernet fra den berømte guide, efter at hans restaurant har mistet en stjerne.

Når årets michelinstjerner skal uddeles, sidder mange kokke klar med svedige håndflader og forventningsfulde øjne.

Mens nogen – som Islands Brygge-restauranten Alouette – overraskede og pludseligt kan pryde fordøren med en af de eftertragtede stjerner, må andre vende skuffede hjem.

Men for den franske kok Marc Veyrat har tabet af én af tre michelinstjerner på restauranten La Maison des Bois ført til en dyb vrede mod guiden. Det skriver The Guardian.

De vovede at sige, at vi putter cheddar i vores soufflé Marc Veyrat, La Maison des Bois

»Jeg har været deprimeret i seks måneder. Hvor vover I at tage jeres koks helbred som gidsel?«, lyder det i et brev til Michelin-guiden, som det franske medie Le Point har refereret.

Og Veyrats budskab er klart: Han vil have sin restaurant fjernet fra den berømte guide.

La Maison des Bois ligger i Haute-Savoie syd for Nantes og har udsigt til Mont Blanc. I 2018 fik restauranten tildelt tre michelinstjerner, og i år blev det »kun« til to styks.

Cheddar i souffleen

Marc Veyrat er rasende over tabet af sin ene stjerne og kalder guidens inspektørers behandling et udtryk for »dyb inkompetence«.

Han tvivler også på, hvorvidt inspektørerne overhovedet har besøgt hans restaurant.

»De vovede at sige, at vi putter cheddar i vores soufflé«, siger han ifølge Le Monde og understreger, at restauranten bruger æg fra egne kyllinger, mælk fra egne køer og har to botanikere til at samle planter og grøntsager hver morgen.

Ifølge The Guardian står der dog ikke noget om cheddar i souffleen i selve guiden.

Veyrat har sagt om inspektørerne, at de »absolut ingenting ved om at lave mad«:

»Lad dem tage et forklæde på og gå i køkkenet. Vi venter. Lad dem vise os, hvad de kan ... Michelin, de er nærmest amatører«.

Michelin Guides internationale direktør, Gwendal Poullennec, afviser kritikken og forsikrer om, at restauranten er blevet besøgt adskillige gange hvert år, siden den genåbnede.

»Stjernerne bliver givet af Michelin hvert år, og de tilhører ikke kokkene. De er til for læsernes og ’foodies’ for at give dem muligheden for at få sig en ny oplevelse«, lyder det fra Poullennec.

Michelin afviser samtidig Veyrats krav om at blive taget ud af guiden.