Fra idé til virkelighed: Toilettet ligner en god ide

På et kontor på Regionsgården i Hillerød modtager de gode ideer, som opfindere, virksomheder og ikke mindst regionens eget personale mener kan forbedre forholdene for patienter og personale på hovedstadens hospitaler.

»Vi får en god håndfuld ideer hver måned«, fortæller specialkonsulent Marie Smed i Udviklingsafdelingen.

Hun forklarer, at et velfungerende sundhedsvæsen er helt afhængig af, at gode ideer fra forskning, klinisk praksis og fra eksterne kilder bliver afprøvet.

»Vi arbejder systematisk på at understøtte, at nye teknologier og processer kan blive afprøvet for at kunne forbedre forholdene for patienter og personale på hospitalerne i Region Hovedstaden«, siger Marie Smed, som oplyser, at regionen indgår omkring 1.500 samarbejdskontrakter om året.