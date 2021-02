Seks tjektegn til trådløs højttaler: »Lyden er helt klar. En dejlig oplevelse«.

Der var engang, da højttalere var noget, man havde i par og med lange ledninger langs væg eller loft hen til et anlæg i flere dæk og med endnu flere ledninger. Sådan ser lydsystemet ikke altid ud i dag. I mange hjem er hi-fi-anlægget skiftet ud med en enkelt højttaler parret med en smartphone. Helt uden ledninger imellem.

Sådan nogle har Politiken sat sig for at teste. For en ting er, at alle vi dødelige efterhånden har vænnet os til at høre lyd fra én højttaler i skotøjsæskestørrelse. Noget andet er, om man virkelig – med professionelle lytteører – kan få god lyd ud af de relativt små, trådløse modeller, som de fleste har stående i køkken elle stue?

Ja, det kan man. Det viser Politikens test af fem af de mest kendte trådløse højttalere på markedet.