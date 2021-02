Klarlunds brevkasse: Kan jeg få corona af vaccinen?

Diana: Nogle mennesker får feber, når de bliver vaccineret mod corona. Er det, fordi de har fået covid-19 af vaccinen, og kan de smitte andre?

Bente Klarlund Pedersen: Symptomer efter covid-19-vaccine er ikke udtryk for, at man er blevet smittet. Ingen af de i EU godkendte vacciner mod covid-19 indeholder aktiv eller inaktiv coronavirus. Det vil sige, at der ikke er risiko for at få covid-19 af vaccinen.

De fleste vil opleve smerter der, hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er f.eks. træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen, som det skal. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge.