Kan du ikke klare mosten, er du ude: Vi nyder at se andre dyste

I påsken væltede mine børnebørn ud i naturen og fandt på nye lege, mens de sprang rundt på de bornholmske klipper. Trætte og mætte af de fysiske udfoldelser fandt de sidst på dagen sammen i sofaen foran skærmen. Favoritterne var ’X Factor’, ’Den store juniorbagedyst’ og streaming af ’Robinson Ekspeditionen 2017’.

Endnu engang blev jeg fascineret af denne lyst til at se andre dyste. I ’X Factor’ elsker vi at vurdere, hvem der synger bedst eller ser bedst ud. I ’Vild med dans’ synker vi ned i sofaen og stemmer på vores yndlinge på dansegulvet. Og vi lader følelserne få frit løb, når vores favoritter bliver stemt ud.

Denne form for underholdning er ganske tilbagelænet. Men passiviteten stiger i mental forstand, når det er kageeksperter, der bestemmer, hvem der skal sendes hjem, og hvem der skal have forklædet. Min personlige skepsis ændrer dog ikke ved, at det er vanvittigt populært.

Underholdningen i ’Robinson’ har et særligt svirp af ondskab, som også tiltrækker os. Her bliver vi først forledt til at tro, at det er to hold, der kæmper mod hinanden, at det netop er sammenholdet, samarbejdet og fællesskabet, der er i centrum, for derefter at opleve, at det er holdet selv, der skal udstøde en af deres egne.